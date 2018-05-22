На челябинском ЖД вокзале прошла акция в поддержку любительской фотосъёмки

На главном и пригородном ЖД вокзалах Челябинска сегодня, 22 мая, прошла акция, направленная на поддержку свободы любительской фотосъёмки: внутри зданий и на платформах охранники наклеили специальные стикеры «Фотографировать разрешено».

Долгое время вопрос о законности фотосъёмки в зданиях вокзала и на платформах беспокоил многих, не только фотографов. Теперь желающие запечатлеть себя или своих друзей могут фотографироваться без всяких сомнений. Внутри и снаружи вокзалов появились специальные наклейки с изображением фотоаппарата со «смайликом» и надписью «Фотографировать разрешено».

«Наклейки размещаем так, чтобы было видно пассажирам и посетителям вокзала. А дальше они уже будут сами выбирать, где сделать фото. Но нужно помнить и о трех правилах, которые нужно соблюдать», – рассказал старший смены охраны на челябинском ЖД вокзале Павел Арюков.

Правила для желающих сделать фотографию очень просты. Во-первых, съёмка не должна мешать другим людям и угрожать жизни и здоровью самого фотографа и здоровью других людей. Также нельзя снимать работу досмотрового оборудования (рамки-металлодетекторы, камеры видеонаблюдения, датчики сигнализации) и обслуживающий его персонал.

По словам челябинского фотографа, члена фотохудожников России Анатолия Шулепова, эта акция порадовала всех его коллег. «Территории российских железных дорог очень фотогеничны. Здесь есть интересная инфраструктура, ландшафты, современная- и ретро-техника. Каждый вокзал – это своеобразный бренд», – отметил он.

Архитектурный комплекс главного челябинского железнодорожного вокзала, действительно, является одной из достопримечательностей города. Здание было построено в 1965 году по индивидуальному проекту. В 2005 году прошла реконструкция, после которой появились зимний сад и фонтаны ­ – популярные у пассажиров места для фотографирования.