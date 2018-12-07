Новый год уже близко: несколько отличных вариантов празднования

Новый год – один из самых любимых праздников в России. Сияющая елка, запах мандаринов, покупка подарков родным и близким и, конечно, десятидневные каникулы – все это делает зимние праздники такими особенными и долгожданными.

И если насчет компании для главной ночи года можно еще подумать, то место для торжества стоит забронировать уже сейчас. Мы предлагаем вам сразу несколько беспроигрышных вариантов, как сделать встречу Нового 2015 года незабываемым событием.

1) Домашний ресторан «Брудершафт»: «Волшебная ночь 2019»

Огромная елка, фотозона, яркие подарки, настоящий Дед мороз, welcome-зона с праздничным напитком и новогодними пряниками с предсказаниями – это всё подготовил для своих гостей «Брудершафт». Любимая музыкальная группа будет радовать своими зажигательными новогодними хитами, ведущий приготовил огромное количество розыгрышей и конкурсов.

Каждый гость получит комплимент от «Брудершафт» и конечно же подарок – поездку на колесе обозрения 360°.

Домашний ресторан «Брудершафт»:

КРК «Мегаполис», Свердловский пр., 51а, 247-05-04.

2) Meet.Point: «Новогоднее чудо!»

В танцевальном баре, как всегда, буйство красок и неуёмного драйва: огромная фотозона и елка, welcome-зона с напитками и новогоднее печенье с предсказаниями, Санта Клаус, несчетное количество подарков и розыгрышей, красотки go-go и куколки bar-girl создадут невероятную атмосферу.

Ночь обещает быть жаркой – новогоднее шоу, чарующая скрипка, невероятной красоты балерины, гномы-ходулисты, акробаты и, конечно, на протяжение всей ночи с нами будут находиться символы этого сказочного праздника – свинка и снеговик.

Танцевальный бар Meet.Point Кировка: ул. Кирова, 143, 265-85-46.

Танцевальный бар Meet.Point Тополинка: ул. Ак. Королева, 10, 220-49-48.

3) Новый год в Караоке Meet.Point

Если вы любите встречать праздники там, где душа поет, тогда предлагаем Вам и Вашим друзьям провести незабываемую Новогоднюю ночь 2019 в самом центре Кировки, в уютной и гостеприимной атмосфере караоке.

Организаторы подготовили для вас красивую и сказочную фотозону с настоящим дедом Морозом, welcome-зону с праздничными напитками и новогодним печеньем с предсказаниями.

В программе празднования тысячи самых любимых песен, которые наполнят каждую секунду незабываемой новогодней атмосферой, а сладкоголосая ведущая споёт их с Вами, розыгрыши, конкурсы, призы и подарки.

Караоке Meet.point: ул. Кирова, 143, 265-85-46.

4) D-Club: «Новогодняя ночь 2019»

Ди открывает свои двери для всепоглощающего и безбашенного отрыва. Открывает безвозмездно. Да-да! Абсолютно бесплатно! Что может быть лучше Новогодней ночи в центре Кировки в компании с D-Club!?

Ночной клуб будет праздновать наступление 2019 года в усиленном режиме:

• любимые диджеи Rusty, Freeze & Andrew;

• бесконечный танцевальный марафон под хиты уходящего года;

• самые зажигательные go-go и обаятельные бармены, разливающие в эту ночь праздничные коктейли;

• огромная елка;

• обоятельно-зажигательный ведущий и символ наступающего года big pig, который исполнит самую яркую мечту;

• миллион подарков и розыгрышей.

Ночной клуб D-Club: ул. Кирова, 161а, 263-37-31.

А если Вы еще не решили, где отметить новогодний корпоратив с любимыми коллегами – приглашаем в заведения группы компаний «Мегаполис». Мы предлагаем для бронирования банкетные площадки для компаний от 5 до 400 гостей. Отличная кухня, высокие стандарты обслуживания и доступные цены подойдут любой компании от небольшого стартапа до крупной корпорации.

Есть площадки на любой вкус:

• Танцевальные бары MeetPoint на Кировке и Тополинке;

• рестораны в КРК «Мегаполис», ТРЦ «Фокус» и ТРК «Родник» «Брудершафт»;

• ночной клуб D-club;

• ирландский паб Dublin;

• бар «Потерянное общество».

• караоке MeetPoint на Кировке.

А также более 50 заведений разных форматов в Челябинске на любой вкус.

Выбрать меню и забронировать площадку можно в отделе банкетов и корпоративных мероприятий КРК «Мегаполис» по адресу: Свердловский проспект, 51-А, телефон: 247-92-94.