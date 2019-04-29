Общественная палата Челябинской области погрузилась в проблемы Кусинского района

Делегация Общественной палаты Челябинской области, возглавляемая первым заместителем председателя Николаем Дейнеко, 25-го апреля провела выездное мероприятие в Кусинском муниципальном районе.

Визит в данную территорию эксперты ОП нанесли в рамках проекта «День региональной Общественной палаты в муниципальном образовании Челябинской области». Целью таких выездов является оказание помощи местным жителям в решении самых разнообразных проблем.

В Кусинском районе программа общественников традиционно оказалась очень насыщенной - работа велась по 11-ти направлениям, за каждым из которых были закреплены свои эксперты.

Челябинские гости организовали прием граждан в общественной приемной, осуществили общественный контроль объектов здравоохранения, культуры, спорта и благоустройства.

Кроме того, представители ОП провели круглые столы по вопросам образования, доступности и качества оказания медицинской помощи, а также посвященные десятилетию детства (планам и перспективам), социальным инициативам Союза женщин в реализации национальных проектов и перспективам экономического развития Кусинского муниципального района.

Также в районной администрации состоялось совещание рабочей группы ОП по решению проблем безнадзорных животных. Челябинские общественники обсудили с руководителями местной администрации отлов бездомных животных.

Как оказалось, тендер на отлов составлен с нарушениями. Очевидно, что при стоимости контракта 200 тысяч рублей и техзадании на отлов 133 собак исполнитель может только убить животных, а это сегодня запрещено законом. Кроме того, организация «Комрит», которая признана победителем, уже получила дурную славу в других муниципалитетах Челябинской области.

Участники рабочей группы разъяснили представителям власти нюансы законодательства и попросили привести документы тендера к соответствию.

Член ОП, руководитель рабочей группы ОП по решению проблем безнадзорных животных Ольга Шкода предложила администрации Кусинского района такие варианты решения проблемы безнадзорных животных, как стерилизация и биркование четвероногих, работа с населением, принятие правил содержания домашних животных, исключающих самовыгул.

Как отметил Николай Дейнеко, представители Общественной палаты региона приезжают в территории Челябинской области не для того, чтобы раскритиковать работу местной власти, а чтобы оказать посильную помощь, посмотреть на существующую ситуацию свежим взглядом и помочь в решении имеющихся проблем.

«Мне очень понравилось, что глава Кусинского района Виктор Пенягин присутствовал на приеме граждан и со всеми общался лично. Думаю, неплохо было бы подобные мероприятия проводить на площадке местной Общественной палаты хотя бы раз в месяц», - отметил Николай Дейнеко.

Кстати, совсем недавно южноуральский общественник вернулся из Дагестана - на форуме «Сообщество» он принимал участие в работе двух секций, посвященных общественному контролю, знакомил другие регионы с опытом Южного Урала и черпал важную информацию от других субъектов Российской Федерации. Поработав на форуме, Николай Дейнеко сделал вывод: проблемы у людей везде одни и те же.

Что касается Кусинского муниципального района, то, как показал прием граждан, его жителей больше всего волнуют вопросы сферы ЖКХ. Это начисления за услуги на общедомовые нужды, ремонт домов, подъездов и крыш, непроведение проверок работы счетчиков, водоотведение в частном секторе.

По словам председателя Общественной палаты Курчатовского района Челябинска, президента Ассоциации «Лига медиаторов Южного Урала» Натальи Коркиной, рассказать челябинским гостям о наболевшем пришли 15 граждан, от которых поступило 12 обращений.

Кроме прочего, люди пожаловались на то, что не могут получить назад денежные средства, которые они переплатили за электричество «Челябэнергосбыту» - прежнему поставщику электроэнергии (сегодня эти услуги южноуральцам оказывает ОАО "МРСК Урала").

«Вопросы по поводу переплаты «Челябэнергосбыту» мы слышим из территории в территорию. Все обращения собираем - будем решать вопрос системно, на уровне Челябинской области. Людям нужно дать внятный ответ», - подчеркнула Наталья Коркина.

Она также отметила два обращения частного характера, которые тем не менее показались ей важными. Одно касалось аварийного дома на Гагарина, 25, второе - жилого дома в селе Вознесенка, хозяин которого из-за технической ошибки при межевании не может зарегистрировать на него право собственности.

«Что меня удивило - по вопросам здравоохранения было всего одно обращение. Местный житель посетовал, что госпитализация в кусинскую больницу возможна только после обследования в Миассе или Златоусте, что в особо серьезных случаях может оказаться опасным для жизни. Обычно в муниципалитетах именно эта категория проблем оказывается на первом месте», - сказала Наталья Коркина.

Также в выездную общественную приемную поступила жалоба на вредное производство в поселке Магнитка. В результате деятельности фабрики, занимающейся переработкой отходов металлопромышленности, здесь ухудшилась экология - происходят выбросы в атмосферу веществ, содержащих оксид цинка. Общественная палата Челябинской области займется и этим вопросом.

По словам Натальи Коркиной, очевидным минусом является отсутствие в Кусинском районе бесплатной юридической помощи.

«Многие вопросы, беспокоящие жителей, носят частный юридический характер и могли бы быть разрешены на местном уровне. Людям иной раз просто нужно подсказать, как правильно составить заявление. Я бы рекомендовала усилить работу в этом направлении», - сказала Наталья Коркина.

Эксперт ОП Екатерина Щепилина вместе с главным специалистом минздрава Челябинской области по профилактической медицине Ольгой Агеевой совершили объезд объектов здравоохранения Кусы, посетив в том числе районную и детскую поликлинику. Челябинских гостей сопровождали главврач районной больницы Татьяна Батенева и председатель комиссии по медицине Общественной палаты Кусинского района Владимир Глазатов.

После знакомства с деятельностью медучреждений и круглого стола, посвященного вопросам здравоохранения, Екатерина Щепилина констатировала, что все структурные учреждения районной больницы функционируют, все являются доступными для населения.

«Самый простой инструмент, который можно использовать в качестве оценки учреждения здравоохранения, - информация на сайте. Здесь она представлена в полном объеме. Сайт районной больницы Кусы полностью соответствует предъявляемым требованиям. Представлена вся необходимая информация по профилактике, диспансеризации, отказу от курения. Есть рубрика «Вопрос-ответ». И, что самое главное, в ней действительно есть ответы», - отметила Екатерина Щепилина.

Еще одним несомненным плюсом, по словам эксперта, является наличие в медучреждении актуальной территориальной программы госгарантий, с которой может ознакомиться каждый желающий (кусинская больница стала первым учреждением здравоохранения Южного Урала из проверенных ОП, где такая программа лежит на видном месте в распечатанном виде).

Также Екатерина Щепилина похвалила Кусу за отсутствие очередей в регистратуре и возле кабинетов. Пациенты, с которыми общественницы пообщались во время осмотра поликлиники, сказали, что всем довольны, на прием попали в срок.

К врачам - в Кусе сильная команда медиков - местные жители записываются через портал госуслуг. Приходят на прием к назначенному времени, не создавая очередей возле кабинетов, и, не тратя свои нервы, попадают к специалисту - причем не позднее пяти-десяти дней с момента записи, то есть в сроки, установленные территориальной программой госгарантий.

Эксперт из Челябинска порекомендовала медикам и местным общественникам усилить информационно-агитационную работу, в том числе с помощью СМИ: активно призывать население к прохождению диспансеризации (бесплатно и без очередей).

«Женщины в Кусе могут без проблем пройти маммографическое обследование - в районной поликлинике есть маммограф и нет очередей. Мужчинам нужно рекомендовать посещение смотровых кабинетов», - отметила Екатерина Щепилина.

Еще одна проблема Кусинского муниципального района, характерная для всего нашего региона, - дефицит кадров. Недостает и оборудования, необходимого для выявления опасных заболеваний на ранней стадии. Для того чтобы получить денежные средства на прибретение оборудования, нужно составить актуальную заявку. В этом ОП окажет содействие, пообещала Екатерина Щепилина.

«Еще скажу о межведомственной проблеме - качестве дорог. Дорога из Кусы в Златоуст, по которой возят в том числе и тяжелых пациентов, находится в удручающем состоянии. В двух населенных пунктах Кусинского района дороги вообще отсутствуют. Нет даже грунтовых. Туда не ходит общественный транспорт, значит не доедет и скорая. Это актуальный вопрос, который стоит перед районом и областью», - подчеркнула Екатерина Щепилина.

Виктор Пенягин, отвечая на вопрос о дефиците медицинских кадров, заметил, что район выделяет врачам жилье (двухкомнатные квартиры), платит будущим специалистам стипендию во время учебы (по его словам, в Кусе нет ни одного врача, которого бы не обеспечили жильем), однако выпускники медицинского вуза все равно не возвращаются назад (к слову, сорок процентов медиков в Кусинском районе - люди пенсионного и предпенсионного возраста). Молодежь, невесело заметил глава, привлекает работа в большом городе, где они могут набраться опыта.

«Считаю, что вы как общественники можете повлиять на ситуацию - для выпускников медицинских вузов необходимо ввести обязательную отработку в течение трех лет. Если этого не будет - ничто не поможет. Мы миллион даем, федералы - миллион, а молодежь все равно это не устраивает. Над решением данной проблемы нужно думать всем вместе, ведь нехватка врачей - беда не одного нашего района», - констатировал Виктор Пенягин.

Николай Дейнеко согласился, что введение обязательной отработки - правильная инициатива.

Вопрос с дорогами, сообщил глава района, сегодня тоже решается. В этом году запланировано продолжение начатого в 2018-м ремонта проблемной автодороги из Кусы в Златоуст на сумму 80 миллионов рублей (на эти деньги должно быть отремонтировано чуть больше половины дороги). Виктор Пенягин выразил надежду, что к 2021-му году в порядок будет приведен весь участок данной дороги.

Руководитель Центра общественного контроля Челябинской области, член ОП Вячеслав Цапов рассказал об итогах выездной проверки объектов благоустройства - челябинские гости посетили горсад Кусы, стадион «Труд», плотину, очистные сооружение и сквер в поселке Магнитка.

«Мы ознакомились с публичной кадастровой картой и увидели, что большинство многоквартирных домов в Кусе отмежеваны по отмостке. Программа «Комфортная городская среда» распространяется только на те дворовые территории, которые отмежеваны в полном объеме. Соответственно, если подрядчик выполнит работы на неотмежеванных объектах, финансирования он не получит - это позиция минстроя. Прошу обратить на это внимание», - подчеркнул Вячеслав Цапов.

Кроме того, челябинский эксперт попросил местные власти довести до ума проект благоустройства городского сада, который, по словам местных общественников, деградирует. В нем нет того, что было раньше: танцпола и кинотеатра. Сделаны тротуарная дорожка, лавочки, урны, а вот освещение отсутствует.

Виктор Пенягин сообщил, что в этом году проект благоустройства общественной территории должен пройти экспертизу и что он в обязательном порядке будет проходить публичные слушания, чтобы местные жители смогли высказать свои пожелания и замечания.

«В конце 2019-го мы должны представить проект в минстрой. На следующий год нас включат в финансирование», - рассказал глава.

Не очень лестные выводы сделали представители ОП и о состоянии стадиона «Труд». Беговая дорожка небезопасна, освещение - плохое, недостаточное, в том числе в хоккейной коробке.

«У вас в Кусе два стадиона. Считаю, что лучше иметь один объект, чем два и в таком виде. Город достаточно небольшой, лучше сконцентрироваться на одном конкретном объекте», - посоветовал Вячеслав Цапов.

Ход реконструкции плотины особых вопросов не вызвал. Глобальных проблем общественники не увидели. Это масштабный проект, реализация которого должна быть завершена в 2020-м году.

«По очистным сооружениям вопрос остается открытым. Мы видим негативный настрой граждан, жалующихся на слив канализационных стоков в реку. Решили лично убедиться, в каком состоянии находятся очистные сооружения. На мой взгляд, они морально и физически устарели. Работники уверили нас, что осуществляют фильтрацию, но визуально я это не подтверждаю. Настаиваю, чтобы были взяты пробы. Сливы в реку, а это туристический водоем, должны быть полностью лицензированы», - сказал Вячеслав Цапов.

Парк в Магнитке представителей Общественной палаты региона порадовал - по их мнению, он лучше, чем в Кусе. Вопрос вызвали облезлые лавочки, установленные только в прошлом году.

«Мы требуем, чтобы подрядчик приступил к исполнению гарантийных обязательств. У вас есть трехлетняя гарантия, думаю. Красить скамейки каждый год - недопустимо», - заметил Цапов.

Парк в Магнитке действительно симпатичный. И качели есть, и игровая площадка, и песочница (правда, пока она без песка), и аккуратные дорожки.

А вот состояние памятника солдату Великой Отечественной войны челябинских гостей шокировало. Зрелище оказалось по-настоящему удручающим. Представители местной администрации заверили, что памятник приведут в порядок до Дня Победы.

Среди других замечаний в сфере благоустройства - ненадлежащее состояние внутридворовых ограждений (привести их в порядок несложно, особых материальных затрат это не требует: выправить, поставить на места, покрасить), множество полуразрушенных деревянных сараев возле многоквартирных жилых домов.

«Они и внешний облик Кусы портят, и несут угрозу безопасности гуляющих рядом детей. Прошу обратить на это внимание», - отметил Вячеслав Цапов.

Также он призвал Виктора Пенягина решить вопрос со свалкой, которая с приходом регоператора не должна функционировать (ТКО теперь должны вывозиться в Златоуст). Тем временем, ее ворота открыты.

«Свалку мы пока не закрываем по причине переходного периода, который для нас еще не закончился. Мусорные баки стоят еще не везде - мы не хотим, чтобы население разбрасывало мусор, где попало. Пусть несут в одно место. Мы разговаривали с регоператором - свалка будет закрыта, когда население обеспечат услугой по вывозу ТКО в полной мере», - пояснил Виктор Пенягин.

Председатель комиссии ОП по информационной и культурной политике, межнациональным вопросам Наталья Заварзина после общественного контроля учреждений культуры заметила, что Кусинскому району, без сомнения, есть чем гордится. Местная школа искусств славится замечательными кадрами, в ней учатся талантливые дети, которые ярко представляют малую родину на региональном уровне. Проблемой культурной жизни территории является нехватка помещений.

Эксперт комиссии ОП по экономическому развитию и правовым инициативам, директор АНО «Южно-Уральский инженерный центр» Владимир Марус, проведя круглый стол, посвященный перспективам экономического развития Кусинского района, констатировал, что основная проблема местных предпринимателей - острый дефицит квалифицированных рабочих. Владимир Марус рекомендовал представителям местного бизнеса изыскивать средства и направлять кусинцев на обучение, например, в Златоуст.

Еще одна проблема состоит в том, что абсолютное большинство предпринимателей в Кусинском муниципальном районе не знают, на какие меры поддержки могут рассчитывать.

«Договорились, что представитель бизнес-омбудсмена Челябинской области подготовит всю необходимую информацию для предпринимателей Кусы», - сказал челябинский эксперт.

Советник председателя ОПЧО, председатель Союза женщин Челябинской области Наталья Баскова, говоря о социальных инициативах представительниц слабого пола в реализации национальных проектов, отметила, что кусинское отделение женского Союза - очень активное, и призвала местных жительниц подключаться к этой работе.

Эксперт комиссии ОП по образованию и науке Татьяна Аллеборн обратила внимание на существующую в Кусе проблему взаимодействия культуры и образования.

«Культуре не хватает помещений, а у вас школы пустуют по полдня (в Кусе дети учатся в одну смену, только одна школа работает в две). Думаю, образовательные учреждения могли бы запросто предоставлять свои площади для проведения каких-то культурных мероприятий», - заметила Татьяна Аллеборн.

Она также похвалила сферу дошкольного образования Кусинского района, где 60 процентов детских садов получили лицензии на реализацию интересных, полезных и малозатратных программ (например, обучение степу и «Балансир»). Татьяна Аллеборн считает, что опыт Кусы можно запросто распространить на всю Челябинскую область.

Также челябинский эксперт остановилась на проблеме дефицита кадров. Она рассказала, что на круглом столе по вопросам образования обсуждалась программа «Земский учитель». Минус программы в том, что участвовать в ней могут только педагоги в возрасте до 35-ти лет. И с этим нужно что-то делать.

Побывала в Кусе и председатель Общественной палаты Златоустовского городского округа Марина Упит, которая предложила дружбу и поддержку более молодой и неопытной ОП Кусинского муниципального района, а также выразила готовность принять делегацию общественников из Челябинска в Златоусте.

Эксперт комиссии ОП Челябинской области по молодежной политике, массовой физической культуре и спорту Наталья Крушик рассказала о существующих проблемах в спортивной сфере. В Кусе два стадиона - «Факел» и «Труд». Первый вообще не имеет статуса спортивного сооружения. Это чистое поле и разрушенные трибуны. Однако там катаются лыжники - есть километровая, местами освещенная, трасса. В будущем там планируют организовать воркаут-площадку. Получается, стадион «Труд» - единственный официально действующий объект на всю Кусу. Здесь, по словам Натальи Крушик, замечательное футбольное поле с естественным покрытием, которое очень нравится местным футбольным командам: спортсмены говорят, что играть на таком поле приятнее, чем бегать с мячом по искусственной траве.

А вот беговая дорожка вокруг стадиона – чистый мрак.

«Чтобы быть здоровым, лучше на эту дорожку не ступать. Таких дорожек давно нигде нет. Ее покрытие - это резиновые плиты, очень старые, местами вросшие в землю, местами раскрошенные, с торчащими углами. Между плитами - опасные зазоры. Я пока шла по этой дорожке, несколько раз споткнулась. А как тут дети бегают, как сдают нормы ГТО? - посетовала Наталья Крушик. - Мы рекомендовали районной администрации собрать экспертную комиссию, получить заключение о непригодности беговой дорожки и обратиться в министерство спорта Челябинской области с просьбой о выделении денежных средств на обустройство современной и безопасной беговой дорожки».

Еще одна актуальная проблема, на которую обратила внимание Наталья Крушик, - стоимость тепла. В год на отопление стадиона «Труд» район тратит 1,6 миллиона (!) рублей, потому что отапливается спортивный объект электричеством - в то время, как рядом проходит газопровод.

«Мы порекомендовали местным властям изыскать необходимые для строительства газовой котельной средства. Это два-три миллиона рублей, которые окупятся уже через пару лет», - подчеркнула Наталья Крушик.

По ее словам, в настоящее время в помещениях стадиона царит арктический холод - в целях экономии отопление уже отключили. Сотрудники сидят в пальто, спортсмены, разгоряченные и вспотевшие после тренировок, вынуждены переодеваться в раздевалках, где едва ли не минусовая температура.

Глава Кусинского района поблагодарил представителей Общественной палаты Челябинской области за то, что приехали и уделили внимание проблемам, которые существуют в муниципальном образовании.

«Район у нас не совсем плохой, но и не лидер, хотя по многим показателям мы не находимся на низшей позиции. Хорошо, что члены Общественной палаты региона своими глазами увидели, как у нас обстоят дела. Проблем у народа сегодня очень много. Все вопросы я записал. Те проблемы, с которыми мы можем справиться собственными силами, которые не требуют массовых затрат, мы возьмем на свой особый контроль, рассмотрим и решим вместе с Общественной палатой района. Нужную информацию доведем до населения через СМИ. В тех случаях, когда собственных ресурсов будет недостаточно, попросим о помощи», - сказал Виктор Пенягин.

Районный глава, который провел с челябинскими гостями целый день, получил от Общественной палаты региона благодарность. Также Николай Дейнеко вручил благодарности председателю Собрания депутатов Кусинского муниципального района Евгению Шибакову и активным представителям гражданского общества муниципального образования. Протокол со всеми рекомендациями от Общественной палаты Челябинской области будет направлен в местную палату и администрацию.