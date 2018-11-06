«Россия», Данилов и его команда

… Владимир Владиславович достал из сейфа коробочку и выложил на ладонь блестящий красной эмалью орден Трудового Красного Знамени – высшее отличие трудового коллектива в советские времена, заслуженная награда челябинских животноводов госплемзавода «Россия». Этот орден сохранили в бурных событиях и преобразованиях последних десятилетий кадровые работники-ветераны и пришедшие им на помощь в начале «нулевых» молодые бизнес-управленцы.

Директор челябинского городского молочного комбината Владимир Данилов покинул свой пост, когда вместе с партнерами решил стать акционером находящегося на грани банкротства хозяйства. В «Россию» приехал как антикризисный управляющий, а через пять лет, в 2009 году, стал генеральным директором ОАО «Трудового Красного Знамени племзавода «Россия». И начался долгий процесс подъема – восстанавливать пришлось многое, но упорство отличной команды специалистов, которую Данилов долго и взыскательно собирал, дало свои плоды. В 2017 году «Россия» вышла на первое место в области по продуктивности среди молочных хозяйств со штатом до 150 работающих и уже три года подряд в этой же категории признается лучшим.

Вот это команда!

Основной вид деятельности «России» по лицензии –«выращивание и реализация молочного племенного скота», которое, конечно, не бывает без молока: его производство за последние пять лет сделало такой прорыв, что сейчас по надоям «Россия» претендует на место в когорте «девятитысячников».

«Все остальное подчинено этой задаче: все растениеводство – это исключительно кормопроизводство для собственных нужд, – рассказывает Владимир Владиславович. – Мой заместитель по животноводству Александр Айсвирт имеет большой практический опыт работы, в том числе в отличном хозяйстве в Ленинградской области. Как мы его оттуда зазвали пять лет назад, так за это время продуктивность молочного стада выросла в 2,5 раза.

При агрономических делах хозяйства также пятый год работает у нас Николай Вислобоков, заместитель по растениеводству. Вот уж, поистине, человек 24 часа в сутки думает, что, где и как посеять и вырастить в пользу.

Технический директор Владимир Щапов как главный механик – отличный и ответственный профессионал своего дела. И, безусловно, в животноводстве – никуда без ветеринарного врача: на должности главного в «России» – Константин Константинов. Вот это моя опора, наша команда, которой, уверен, по силам еще немало достижений».





Справка: Владимир Данилов аграрник по наследству, по образованию и, похоже, по душе: родился и жил в южном центре агронауки СССР – Зернограде, где отец работал в сельхозинституте. Получил высшее профильное образование в Азово-Черноморском институте механизации и электрификации сельского хозяйства. В аспирантуру поступил в челябинском ЧИМЭСХе, честно отучился, отработал на кафедре, и пять лет писал кандидатскую диссертацию, в 1993 году успешно защитился и дальше уже началась активная деятельность в бизнесе. Судьба обратно привела в сельское хозяйство.

Что досталось и с чего начали?

После этого вопроса, немного задумавшись, как бы прокручивая в памяти последние полтора десятка лет, Данилов ответил:

«Досталось предприятие с богатыми традициями и большими достижениями в прошлом: здесь проходили общесоюзные семинары и даже Всесоюзная выставка, приезжали министры сельского хозяйства страны. Но… в 90-е годы финансовое положение совхоза сильно ухудшилась: хозяйство не смогло в полной мере вписаться в рыночные отношения и ему грозило банкротство. Только пенсионному фонду в 2004 году, когда мы занялись делами «России», она задолжала 30 миллионов рублей по взносам. Техника была изношенная, практически вся под выброс, коллектив распадался, – кто уезжал в город, кто уходил на вольные хлеба. Тяжело было сознавать, что, по сути, гибнет уникальное сельхозпредприятие…»

Войдя акционерами в ОАО, команда Дмитрия Еремина и Владимира Данилова направила со счетов молочного комбината более 200 млн инвестиций, чтобы стабилизировать ситуацию. Погасили долги в бюджет и ПФР, купили первоочередную технику, срочно построили комбикормовый комплекс. Потихоньку стали разбираться в «завалах». Поголовье удалось сохранить полностью, и сейчас на ферме стабильное дойное стадо в 1200 голов, правда, в этом году добавится 100 телочек. Порода, по которой работает ныне племзавод, именуется «Уральское отродье черно-пестрого скота», правда, за последние особенно годы, произошла массовая голштенизация стада через осеменение коров семенем чистопородных голштинов.

Телок из «России» покупают в основном хозяйства Челябинской области. К сожалению, в силу существующих ветеринарных запретов нельзя продавать животных, привитых от бруцеллеза штаммом 82, в другие регионы, где этих прививок нет. В Тюменскую, Свердловскую область, Казахстан дорога отличному, высокопродуктивному скоту из «России» закрыта.

На его покупку, впрочем, во всем уральском регионе очередей нет, но в той же соседней Свердловской области против челябинских 4 аж 15 племхозяйств, и они как-то сосуществуют при жестком регламенте ежегодных продаж 10% племенного скота.

Дела насущные, заботы ежедневные…

«Все финансы, которые у нас есть, мы сейчас вкладываем в развитие производства, в новую технику, еще строим животноводческий комплекс, но как только появятся свободные средства, мы отремонтирует все именные указатели, все будет достойно и красиво», – заметив мой взгляд в сторону обветшалой стелы с названием еще «госплемзавода Россия», - прокомментировал Данилов.

А мы выехали из поселка Мирный в деревеньку Кисегач, где в эту пору пахали зябь два «Кировца», – из недавно закупленной в Росагролизинге новой партии мощной техники.





Отделенческой структуры в «России» сейчас нет, но основные животноводческие предприятия расположены в трех селах: в Мирном – центральный комплекс с откормом бычков; основная молочная ферма в поселке Касарг, и еще животноводческий комплекс по выращиванию ремонтного молодняка в деревне Медиак.

Центральная контора и машинный двор с мастерскими находятся в Мирном, там же зернохранилища. Уборочную полностью завершили к середине октября – с погодой повезло. А когда урожай весь в закромах, то и крестьянину спокойнее.

… А буквально на днях в хозяйство прибыли из Подмосковья четыре силоса от фирмы ROMAX объемом полторы тысячи кубометров каждый – отличное приобретение хозяйства для безбедного хранения зерна.

Исторически на молочной ферме в «России» буренки содержатся на привязи, но в будущем руководство планирует строительство современного беспривязного комплекса с «каруселью», скорее всего, роботизированной. И сомневаться в исполнении этих планов не приходится.

п. Мирный, Челябинская область