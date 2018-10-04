Сказы Павла Бажова в красках и брендах

В Бажовской энциклопедии, есть и такая, в статье про художников, иллюстрировавших его сказы, узнаем: сказов Павел Бажов написал шесть десятков и меньшая половина из них стала наиболее известна благодаря многочисленным изданиям и переизданиям. Первая «Малахитовая шкатулка» вышла в свет в 1939 году. Иллюстрации к ней сделал свердловский художник А. Кудрин. Потом сказы Бажова иллюстрировали многие уральские художники - свердловские, челябинские, а также московские и ленинградские.

В 1953-м году сказы Бажова иллюстрировал Виталий Волович. Кстати, этот один из самых крупных художников Урала, иллюстрировал сказы своего земляка около десяти раз.

Сказы Бажова издавались по всей стране и во многих странах мира. На Урале много его изданий вышло в Челябинске. Восемь книг Павла Бажова оформил только челябинский художник Михаил Ткачев. Особой популярность на Южном Урале пользовался сказ «Иванко Крылатко». Действительно в сказах Павла Бажова встречается упоминание о Златоусте. В сказе про Иванко-Крылатко говорится о заводе, которым управляли немцы. А еще называется имя одного из жителей Златоуста Ивана Бушуева. Иван Бушуев — это реальный человек, мастер, создатель гравюры на стали. Так и в сказе Иванко превзошел немца в искусстве.В сказе «Веселухин Ложок» упоминается завод, который принадлежал семье Мосоловых. Основателем Златоустовского завода был предприниматель Мосолов.Сказ «Коренная Тайность» повествует о заводе, выплавлявшем булатную сталь, а также напрямую говорится об Аносове. Златоуст прославился как раз умением выплавлять булатную сталь.

Павел Бажов бывал в Златоусте несколько раз, поэтому название города и местных достопримечательностей встречается в нескольких его произведениях. Здесь действительно жили и мастерили прототипы героев сказов Павла Бажова. В этом городе среди гор до сих пор делают оружие, украшенное гравюрой, которое ценится в разных уголках мира и до сих пор создает славу уральским мастерам.

Все мы, особенно кто «родом из СССР», знакомы с Данилой-мастером, догадываемся, где живет Медной горы хозяйка, где встретить Серебряное копытце… Все это сказочные герои из детства. А к самому будущему сказителю эти герои пришли из собственного детства, связанного с городом Полевским в Свердловской области. Именно здесь когда-то нашли первый малахит, а через некоторое время в Петербург привезли гигантскую малахитовую глыбу. Здесь стоял медеплавильный завод. В окрестностях этого города находится Азов-гора, на которой слушал маленький Павел рассказы дедушки Слышко.

Между тем, до почтенного возраста Павел Петрович Бажов был и оставался учителем словесности и корреспондентом местной газеты. Когда ему было почти шестьдесят, по доносу он подвергся репрессиям и лишился работы. В этот период своей жизни он копал огород, чтобы семья имела хоть какую-то возможность прокормить себя. Работая в огороде, уже почтенным человеком, возможно, чтобы заглушить тревожные мысли о сегодняшней своей жизни, «уходил» в детские воспоминания – когда был сам мальчишкой и слушал рассказы стариков. Это были рассказы о мастерах и тайнах тех мест, где он рос. На время они «забылись», и сейчас стали возвращаться, будоража творческий ум Павла Бажова. Так были написаны первые четыре сказа, жене будущего писателя они очень понравились, одобрили их и свердловские коллеги, предложив начать их печатать. Вначале сказы появились под псевдонимом, чтобы не навредить их автору.

Лишь со временем под ними стало появляться настоящее имя автора – Павел Бажов. Поэтому-то мы видим на всех известных фотографиях уральского сказителя уже почтенным человеком, с большой бородой. Период признания его и всесоюзной, и даже мировой известности – это последние десять лет его жизни. Когда он стал своим среди литературных советских «генералов», когда мог общаться на равных с настоящим маршалом. Свое семидесятилетие он торжественно отметил в Москве, Умер Павел Бажов на 71-м году жизни.

Не знаю, есть ли такой рейтинг «Сто выдающихся уральцев, сделавших Урал известным во всем мире». Если нет такого пока, он может и должен появиться. И в нем свое место будет занимать Павел Петрович Бажов – автор сказов про малахитовую шкатулку и хозяйку Медной горы. Они переведены более чем на семьдесят языков мира и прочитаны не одним поколением жителей Земли на всех ее континентах. Сказы Бажова – говоря современными категориями – это сейчас такой же «уральский бренд», как златоустовская гравюра на стали и каслинское литье.

Парк героев сказов Павла Бажова был открыт несколько лет назад в Златоусте, фирменными конфетами «Малахитовая шкатулка» славятся челябинские кондитеры, а художники Палеха посвящают уральским сказам свои работы. Каждый год земля Южного Урала собирает мастеров со всей земли русской на Бажовский фестиваль. Сказы и их герои стали брендом Урала, живут давно собственной жизнью.