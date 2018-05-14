СТРОЙФРОНТ проходил на границе Европы и Азии

С начала Великой Отечественной войны Челябинская область превратилась в огромную строительную площадку. Именно тогда здесь создавался «опорный край державы». Именно поэтому нужно вспомнить об этом и в нашем цикле материалов о Танкограде. Не случайно на одном из плакатов, посвященных Танкограду, видим не только башню танка, но и сталевара, готовящего металл для ее брони.

…Шли первые дни и недели войны. Германия стремилась захватить значительную часть Советского Союза, не выключая моторов танков. За короткое время Германия планировала уничтожить значительную часть военной техники и, захватив предприятия ВПК, тем самым лишить СССР возможности восстановить свои военные силы. Первая часть этого плана фашистов была во многом выполнена. А вот вторая часть блицкрига пошла совсем по иному сценарию.

Заводы, выпускающие танки, пушки, снаряды были перенесены за тысячи километров вглубь страны. Перевезены и уже через два-три месяца стали выпускать продукцию, без которой победа была бы вряд ли возможна. Неслучайно, спустя годы, в Магнитогорске появился гигантский монумент «Тыл – фронту», где рабочий передает огромный меч воину. Этот памятник считается началом триптиха с мечом – Родина-мать в Волгограде и Воин-освободитель в Трептов-парке в Берлине.

Говоря об Урале и Челябинске в годы Великой Отечественной войны, чаще всего вспоминают о роли тыла для фронта. Реже – как о месте крупной эвакуации для жителей значительной части Советского Союза. Все это так. Но есть еще одна сторона той военной жизни, о которой стоит помнить, сказать особо. С начала Великой Отечественной войны Челябинская область превратилась в огромную строительную площадку.Именно тогда здесь создавался «опорный край державы». Именно это нужно вспомнить и в нашем цикле материалов о Танкограде.

Для размещения более 200 эвакуированных предприятий необходимо было построить и ввести в эксплуатацию около 1,5 миллиона квадратных метров производственных площадей. Для ускорения темпов работ была перестроена система проектирования: оно велось параллельно со строительством объектов, а в ряде случаев, непосредственно на строительной площадке.

СТРОЙФРОНТ – такой термин вспомнил челябинский строитель и краевед Игорь Стоякин. Что за этим стоит и почему уместно так говорить «СТРОЙФРОНТ» – об этом наш разговор с Игорем Вячеславовичем.

— На территории Челябинской области с начала войны развернулись ударные стройки. На строительстве промышленных предприятий были сосредоточены лучшие уральские строительные организации и предприятия, эвакуированные на Урал. Работы велись особыми строительно-монтажными частями (ОСМЧ) Наркомстроя, трестами и управлениями Военпромстроя, НКВД и других наркоматов, — говорит Игорь Стоякин. — В помощь им придавались строительные батальоны, рабочие колонны Наркомата обороны, широко использовался труд десятков тысяч заключенных, спецпереселенцев, трудармейцев и военнопленных. В строительстве промышленных предприятий и жилых домов активное участие принимали отделы капитального строительства предприятий. На важнейшие стройки назначались парторги ЦК ВКП(б) и уполномоченные СНК СССР.

— Челябинск до войны и после – это два разных по значению города. Что было построено здесь трудом десятков тысяч людей?

— За время войны скоростными методами в Челябинской области было построено 35 новых заводов, произведена реконструкция действующих предприятий. В январе 1942 года дал ток первый турбогенератор Челябинской ТЭЦ. В 1944 году Челябинская ТЭЦ достигла установленной мощности и стала одной из крупнейших тепловых станций СССР.

В Челябинском угольном бассейне было заложено и сдано в эксплуатацию 28 шахт и четыре разреза. Всемерно расширены мощности металлургии. Огромное военное и народно-хозяйственное значение имело строительство Чебаркульского завода качественных сталей для размещения эвакуированного завода «Электросталь». В первую военную зиму, за 72 дня, строители возвели 7 основных цехов, вспомогательные сооружения, железнодорожные пути, изготовили и смонтировали 7,7 тысячи тонн металлоконструкций и технологического оборудования.

— Ведь и челябинский металлургический завод, без которого сегодняшний Челябинск представить нельзя и который дал возможность появиться целому району в городе, – тоже строился тогда, в годы войны.

— В начале войны возобновилось строительство Челябинского металлургического завода. В короткие сроки управлением строительства «Челябметаллургстрой» был выполнен гигантский объём работ: за 6 месяцев возведён крупнейший в стране электросталеплавильный цех, за девять — ТЭЦ.

Героическую страницу в летопись трудовых подвигов вписал трест «Магнитострой». Всего за 8 месяцев в 1942 году была возведена пятая домна, крупнейшая в СССР и Европе. Через год вступила в строй шестая домна, которая выпускала чугуна больше, чем весь дореволюционный Урал. К ним прибавились коксохим, мартеновский и прокатные цеха, десятки других объектов ММК. Всего за годы войны на предприятиях черной металлургии было построено 6 доменных печей, 28 мартеновских и электропечей, 5 коксовых батарей, 5 прокатных и 3 трубопрокатных стана.

По указанию Государственного Комитета Обороны в Челябинске началось сооружение трубопрокатного завода. За короткое время возведены Челябинский кузнечно-прессовый завод, Уфалейский завод «Урал­элемент» и другие предприятия.

При каждом строительном тресте создавались подсобные цеха по изготовлению оборудования и стройматериалов. Наращивались мощности Катав-Ивановского цементного завода. Строились новые и реконструировались имеющиеся кирпичные заводы; предприятия переходили на трёхсменную круглогодичную работу. Создавались мехлеспункты, деревообрабатывающие комбинаты, сооружались карьеры по добыче камня, песка, глины. Силами строителей было организовано производство практически всех необходимых для ведения строительных работ материалов, изделий, конструкций, механизмов и оборудования.

— Это все – создание промышленного потенциала региона. А где и как жили люди?

— Одновременно с промышленными объектами строились жилые дома, возводились землянки и бараки. За годы войны жилой фонд увеличился на 297 тысяч квадратных метров, не считая бараков (134 тыс. кв.м).

Ударный труд строителей Южного Урала был по достоинству оценен. Орденами Ленина награждены строительно-монтажный трест «Магнитострой» (за успешное выполнение заданий ГКО по наращиванию мощностей черной металлургии), Челябинский трест № 8 НКС (за образцовое выполнение заданий правительства по строи­тельству заводов боеприпасов). В 1945 году на вечное хранение трестам «Магнитострой» и «Челябметаллургстрой» были переданы Красные Знамена Государственного Комитета Обороны.

Только в 1943 году наши строители одиннадцать месяцев подряд занимали первые места во всесоюзном социалистическом соревновании, пять месяцев подряд завоевывали переходящее Красное Знамя ГКО.

Золотыми буквами в историю строительной отрасли вписаны имена командиров и руководителей строек: В.Э. Дымшица, А.Н. Комаровского, Я.Д. Рапопорта, В.А. Сапрыкина, П.К. Георгиевского, Б.Н. Никольского, А.К. Полянского, М.А. Прихожана, М.А. Шильдкрота, Л.Д. Солоденникова, Д.К. Семичастного, А.Д. Никифорова и многих других.

В канун Дня Победы на Кировке в Челябинске появилась фотовыставка из снимков объединенного госархива Челябинской области, посвященная нашему краю и его людям. Эту публикацию иллюстрируем несколькими снимками с этой экспозиции.

Сергей Белковский

Партнер проекта - ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» – крупнейший универсальный банк Южного Урала, основанный в 1990 году. Одно из главных преимуществ Челиндбанка – территориальная близость к клиенту: филиалы и дополнительные офисы Банка работают почти в трех десятках уральских городов. По ключевым показателям деятельности Челиндбанк входит в десятку крупнейших кредитно-финансовых учреждений УрФО.По итогам 2017 года он вошел в топ-100 банков РФ по размеру активов, собственного капитала и прибыли.