СТС вручил награды двадцати лучшим молодым предпринимателям Челябинска

Свет софитов, его величество орган и 20 лучших предпринимателей. В Челябинске завершился финал конкурса «Лидеры Че: Топ-20».

В органном зале «Родина» финалистам конкурса «Лидеры Че: Топ-20» торжественно вручили премии за их вклад в развитие малого предпринимательства в Челябинске. Среди многих заявок организаторы отобрали двадцать – среди них самые интересные и полезные для города бизнес-проекты. Конкурс проводился при поддержке министерства экономического развития Челябинской области, а также телеканала СТС.

Холл органного зала «Родина», торжественная атмосфера, все участники в приподнятом настроении – скоро церемония награждения, а пока есть время пообщаться друг с другом. Вот и мы не упускаем возможность задать финалистам несколько вопросов.

Среди людей в прекрасных платьях и смокингах ярко выделяются белыми сюртуками супруги Синицкие – Максим и Марина. Молодая семья создает «шоу-торты». В финале конкурса семья Синицких получила премию «За вклад в развитие кондитерского искусства». Созданный ими торт может светиться, вращаться или быть гигантских немыслимых размеров – любое желание заказчика будет удовлетворено. Один из тортов, изготовленных Синицкими, даже сверкал молниями – электрическая энергия символизировала внутреннюю энергию именинника.

Торты Синицких уже объехали весь мир и побывали на праздниках многих знаменитостей – среди которых, например, Елена Исинбаева, а также участники Евровидения.

«Мы хотим, чтобы наши творения вызывали эмоции – страх, восторг, удивление. Чтобы тортик не просто скушали и ушли домой, а чтобы о нем вспоминали даже через время», - делится своими размышлениями Марина.

Марина и Максим Синицкие с дочкой

Одна из участниц финала решила дать гостям самим убедиться в объективности сделанного жюри выбора. Ирина Тюрина установила в холле тележку с мороженым и угощала всех желающих итальянским мороженым из натуральных ингредиентов.

«Видеть восторженные глаза детей возле тележки с мороженым или взрослых, которые тоже в этот момент становятся детьми, это отдельное удовольствие!», - говорит предпринимательница о своем деле. Она получила премию «За использование натуральных продуктов в промышленном производстве».

Гости ели мороженное из фирменных стаканчиков СТС

Дарья Ташко, финалистка направления «Лучший обучающий проект в сфере digital» ведет прямой эфир из зала для своих подписчиков

На протяжении нескольких месяцев участники проходили мастер-классы по маркетингу, сценической речи и многим другим направлениям. Они успели встретиться с представителями министерства экономического развития и узнать о новых полезных инструментах для развития бизнеса.

Андрей Герасимов, вместе с женой Анной основавший фирму по озеленению интерьера «Verdgarden», делится своими впечатлениями:

«Словами не описать, насколько этот проект был полезен, – это и новый опыт, и знакомства, и знания. Спикеры, которые с нами занимались, - это настоящие профессионалы с большой буквы. Мы могли к ним обратиться в любое время с вопросом и получить помощь», - говорит автор проекта.

Миссию своего дела молодая семья видит в том, чтобы сделать город зеленее, а жизнь его жителей здоровее и приятнее. Своей уникальной технологией гидропонного озеленения стен молодые предприниматели могут «оживить» любой интерьер. Предприниматели получили премию «За озеленение пространства в промышленном городе и внедрение инновационных решений в дизайне интерьера».

Завершилось награждение концертом органной классической музыки.

Не обошлось и без слез умиления. На сцене Анну Брюхову, владелицу конноспортивного клуба «Рейд», поздравляют муж и сын.