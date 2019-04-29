В Челябинске прошло первое представление «Шоу слонов» братьев Гертнер

В минувшую субботу, 27 апреля,приехавший из Германии цирк братьев Гертнер порадовал зрителей своей программой. До 26 мая жители города смогут своими глазами увидеть трюки гимнастов без страховки, байк-мото-шоу из Санкт-Петербурга, шоу индийских слонов и других животных. Фото в нашем материале.

Представление начинается с выступления жонглеров. Вместе с ними на арену цирка буквально влетает воздушная гимнастка.

Жонглеры продолжают представление красочным световым шоу. Порой даже непонятно, что именно артисты кидают в воздух, а самое главное, как им удается это все ловить.

История этой цирковой семьи началась 4 века назад. Знаменитый акробат из Германии поехал в Индию, где встретил свою любовь – дочь дрессировщика слонов. Они поженились и привезли своих животных в Европу. Так появилась эта цирковая династия, которая насчитывает уже шестое поколение артистов цирка. Самым маленьким ее представителям - дочке и сыну одного из братьев 7 и 5 лет. Они тоже выступают на арене цирка.

Дрессировщик собак и его подопечная рассказали забавную и милую историю любви «Двое под зонтом»

Черная жемчужина цирка братьев Гертнер –лошади породы «Голландский Фриз».

Все равны как на подбор, с ними дядька Кристиан Гертнер

Во время представления гостей развлекал клоун Анатолий Окулов – заслуженный артист России

Бо не только весельчак, но еще и акробат.

Победители цирковых фестивалей в Париже и Монте-Карло братья Гертнер известны во всей Европе и странах Америки.

Байк-мото-шоу Губановых из Санкт-Петербурга

Байк мчит мимо восторженных зрителей

На арену выехал автомобиль полиции, затем под бурные аплодисменты зрителей через машину перепрыгнул байкер на мотоцикле.

Сердце замирает при взгляде на акробатов. Со страховкой здесь только девушка. Остальные работают без нее

выступление попугаев и королевских пуделей

И наконец гвоздь программы «Шоу слонов».

На арене вся семья – муж, жена и дочка с сыном. Младший Гертнер седлает слониху

Напоминаем, что представления продлятся до 26 мая. Приобрести билеты можно в кассах цирка или на сайте.

Фото: Ольга Чабан