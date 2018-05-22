В Челябинске решали, как справиться с проблемой природных пожаров

В Челябинской области «леса перестанут гореть, когда у каждого клочка земли появится хозяин». Об этом сегодня, 22-го мая, заявил заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Раевский, принявший участие в круглом столе.

Встреча прошла по инициативе Общественной палаты Челябинской области и была посвящена решению проблемы ландшафтных и лесных пожаров. Участники сформировали пакет предложений, способных изменить ситуацию.

Председатель ОПЧО Олег Дубровин подчеркнул, что в данном вопросе необходимо комплексное решение, включающее, по его мнению, целый спектр мер - от усиления профилактической работы с населением до ужесточения наказания за поджоги.

Александр Раевский отметил, что сегодня основной источник пожаров в регионе – это земли сельхозназначения, не обрабатываемые долгие годы. Паи, заброшенные по 10-15 лет, зарастают сорняками, которые, подсыхая, весной и осенью образуют легковоспламеняющийся материал. А противопожарное опахивание на таких участках, естественно, никто не проводит.

«У каждого клочка земли должен быть хозяин. Именно собственник обязан следить за безопасностью. Сегодня министерство ведет активную работу в этом направлении. Необходимо либо возвращать участки в оборот, либо переводить их в земли лесного фона», - считает он.

Выступающего поддержали другие участники мероприятия, прозвучала реплика о необходимости опахивания таких проблемных территорий за счет бюджета региона. Причем, ширина опашки, по мнению заместителя начальника ГУ лесами Челябинской области Александра Барановского, должна быть 3-4 метра, а не базовые 0,5, как сейчас. Такие вложения, считают эксперты, несоизмеримо малы по сравнению с теми потерями, которые регион несет в результате лесных пожаров.

По информации заместителя министра общественной безопасности Челябинской области Валерия Устинова, на сегодняшний день на Южном Урале произошел 521 лесной пожар, общая площадь, пройденная огнем, составляет 20 тысяч гектаров.

Еще одной мерой профилактики лесных пожаров, считает заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Филимонов, должна стать профилактическая работа с населением.

«Люди страдают от своих же действий. Поджигают поле для того, чтобы освободить его от прошлогодней сухой травы, чтобы молодая растительность для домашнего скота скорее пробилась, и даже не думают о том, что при смене ветра огонь быстро доберется до их домов. Это вопрос культуры населения», - заметил представитель правоохранительных органов.

«Пал травы - сегодня очень распространенная причина пожара. Нужно, чтобы люди поняли наконец, что этого нельзя делать», - поддержал полицейского заместитель начальника ГУ МЧС по Челябинской области Эдуард Дорожкин.

Не менее важным направлением в решении проблемы лесных пожаров, по мнению министра общественной безопасности региона Евгения Савченко, должно стать усиление контроля за выполнением договорных обязательств арендаторами лесных участков. Особое внимание, считает он, должно быть уделено уборке территории от порубочных остатков, которые нередко становятся причиной крупных возгораний. Кроме того, спикер рассказал собравшимся о разработке в регионе нормативного документа, на основании которого арендаторам лесных участков могут быть компенсированы затраты по тушению лесных пожаров, если они осуществляли эту работу собственными силами.

«Это бы намного ускорило процесс тушения возгорания. Такая практика успешно действует в Кургане», - отметил министр.

В рамках дискуссии были подняты и другие важные темы. Глава Уйского района Вениамин Владельщиков отметил нехватку лесников и недостаток в бюджете средств, предусмотренных на осуществление межевания земельных паев сельхозназначения. А общественник Александр Фролов выступил с инициативой об ужесточении наказания за поджог травы.

«На сегодняшний день к административной ответственности за нарушение мер противопожарной безопасности привлечено 226 человек, возбуждено три уголовных дела, связанных с переходом огня на строения», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» заместитель руководителя аппарата Общественной палаты Челябинской области Елена Шубина.