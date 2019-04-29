В финале челябинские добровольцы сразились с молодежными лидерами

В минувшее воскресенье, 28 апреля, завершился проект «Битва волонтеров». Более 500 гостей пришли, чтобы посмотреть на это событие. 12 команд весь апрель участвовали в интеллектуальной борьбе. В финале лучшая команда сразилась в игре «Что? Где? Когда?» с представителями исполнительной власти и молодежными лидерами. Также на мероприятии выступил популярный исполнитель Тима Белорусских. Ведущим был известный кавээнщик Арсен Карапетян.

В состав команды знатоков вошли уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова, и.о. заместителя министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский, руководитель регионального штаба ЧРСО Юрий Болдырев, директор АНО «Ассоциация волонтеров Южного Урала» Александр Носков, руководитель Уральской лиги КВН Наталья Давыдова и советник ректора ЧГПУ Алексей Прокошин.

Подпись: Лучшей среди волонтеров была выбрана команда «Свежая кровь»

Страсти во время игры были нешуточные. Счет открыла команда знатоков. На протяжении игры она вела, но блиц (быстрая игра, где за столом остается один игрок, который и отвечает на все вопросы) помог волонтерам сравнять счет. Вопросы были присланы со всей России.

Причем некоторые из них вызвали в смех в зале. Так, в одном из вопросов шла речь о телепузикеТинки-Винки, которого задержала полиция. Оказалось, что дело происходило во время Хэллоуина. Еще один интересный вопрос был о содержимом черного ящика. Участников просили отгадать, что такое перевернутая на 90 градусов половинка диджея(DJ). Ответом оказался зонтик.

В итоге со счетом 6:3 победила команда знатоков. Ведущий назвал самых активных участников обеих команд. Среди добровольцев был назван капитан команды Никита Скоробогатов, а из знатоков самым активным оказался Александр Носков, руководитель ассоциации волонтеров и тоже доброволец.

Подпись: на фото Никита Скоробогатов (слева) и Александр Носков

Александр так прокомментировал игру:

«Приятной неожиданностью стало, что мероприятие получилось таким масштабным, таким людным и настолько интересным. Было немного волнительно играть в команде знатоков, когда справа от тебя сидит уполномоченный по правам человека, слева заместитель министра. Но команда у нас была очень сплоченная, эрудированная. Каждый предлагал какую-то интересную и обоснованную версию.»

Также были награждены самые активные участники всех игр. Они поедут на концерт Басты в Екатеринбург и встретятся с ним лично. Артист сам предложил это клубу для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Наше место». Этот клуб вместе с ассоциацией волонтеров Южного Урала является организатором проекта.

Среди участников апрельских игр была также команда ребят с ограниченными возможностями здоровья. Член этой команды Олег Багабанов уже 2 года занимается в клубе вокалом и танцами, участвует в КВН и играет в спектаклях.

Он успел потанцевать на одной сцене с участниками шоу «Танцы на ТНТ», пройти мастер-класс от звезд шоу «Однажды в России» - АзаматаМусагалиева, Тимура Бабияка, Заурбека Байцаева. Все эти мероприятия организовывает клуб «Наше место». Они бесплатны и любой желающий вне зависимости от состояния здоровья может прийти в клуб и найти себе занятие.

Подпись: Мероприятие завершилось бумажной дискотекой и выступлением Тимы Белорусских.

Артист выступил бесплатно. Как и многие артисты, сотрудничающие с клубом «Наше место». Среди них, например, Максим Свобода.