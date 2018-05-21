Весенняя страда на высокой скорости

…В поле, почти засеянном расторопшей, главный агроном СПК Коелгинское Сергей Потапов и управляющий Погорельским отделением Павел Масин вспомнили прошлый сев: тогда он начался 30 апреля, а в этом году только 14 мая – ждали прогрева земли. Итак, земледельцам упущенное время надо форсировать, посевная на всех пяти отделениях набирает обороты, поэтому на разных полях хозяйства одновременно работают 26 агрегатов. В повестке дня сразу пять важнейших культур, потому как посев масличных и кукурузы именно в эти сроки – до 20 мая – оптимален, чтобы на зерно – «семечку» вызрели. К 1 июня хозяйство намерено отсеяться по другим культурам, поэтому весенняя страда и началась с быстрого старта.

В агросезоне-2017 отлично показала себя новинка года – расторопша, – ее собрали просто рекордный урожай – по 12 ц с гектара, всего около 200 тонн. Нынче удивительной «колючкой» засеют 600 га против 180 прошлогодних. Хотя по осени восхищенных отзывов коллег было и немало, но последовать примеру пока никто не решился: а напрасно. Жмых расторопши в СПК сначала ввели в рацион группы в 50 коров, теперь же все раздойные и коровы в глубоком запуске, чтобы защитить их печень в наиболее критичный период, получают этот корм «2в1» – и еда, и гепатопротектор-лекарство.

Половина посевов расторопши разместилась на двух полях Погорельского отделения, последние гектары на первом заканчивал засевать Алексей Шабанов, младший из братьев-трактористов.

На Челленджере с сеялкой DMC 900 Amazone вместе со старшим Олегом они работают, как все посевные комплексы в СПК, круглосуточно в две смены – каждый час припозднившейся весны дорог. На очереди, чуть позже, второе такое же поле – сеять капризную «колючку» решили в два этапа, чтобы удлинить уборку, а то можно и потерять урожай. В прошлом году свалить в валки ее надо было за максимум 5 дней, иначе бы улетели ценные семена на пушистых парашютиках.

Эта интересная «Коелгинская» агрономия…

При заботах главного агронома Сергей Потапов всего лишь два месяца, и, признается, его очень привлекает творческий алгоритм работы в СПК: можно экспериментировать, выбирать лучшее, искать оптимальные условия выращивания культур, пополнять знания. В прежнем хозяйстве, «почившем в бозе», надо было лишь рутинно исполнять свои обязанности, не заморачиваясь развитием производства, здесь же есть возможность и расти профессионально.

Актуальная тема на этот день у главного агронома была – посев подсолнечника и кукурузы на зерно. Дальше пойдут яровая пшеница, серые хлеба, там по сроку не так жестко. Структура яровых в этом году изменена в связи с плохим сбытом зерна в прошлом сезоне, поэтому клин зерновых уменьшили на 700 га, передав их под перспективные масличные, лен и подсолнечник: последний нынче в фаворе – рынок требует «семечку», и подсолнечник идет влёт.

А уж «царицу полей» здесь любят особо: по отделениям раскидали 9 гибридов и будут по осени «делать смотрины», сравнивать и выбирать, какому отдать предпочтение на будущее. Ведь Коелгинскому нужен, как всегда, самый лучший вариант! И хотя такие эксперименты и отягощают агрономическую жизнь, но затраты новаторов всегда окупаются. Местные растениеводы это знают точно.

А за селом Коелга самая популярная культура сеялась под мраморной пылью. К сожалению, переработка камня из местного карьера подобралась чуть ли не к домам.

И новый агрогод не без сюрпризов

В комментарии об особенностях весенней страды председатель СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н.» Анатолий Шундеев пунктом первым обозначил вопрос технологии:

«Мы повернулись к интенсивным технологиям в растениеводстве, сейчас на 200-ах гектарах под руководством и приглядом профессора А.Э. Панфилова завершаем посев кукурузы по интенсивной технологии, – удобрений там вносим по 200 кг на гектар, при обычной норме до 100. Также на экспериментальном поле впервые в регионе высеваем кукурузу на семена, свои семена – они более адаптированные именно к местным коелгинским условиям, да и экономически их иметь выгодно».

А для председателя расчетливая экономика – первое условие успешности хозяйства. Цель уже определена – на 80 % обеспечить свои потребности в семенах кукурузы. А ее немало снова – те же 3000 гектаров – самый большой кукурузный клин в области.

– Анатолий Иванович, очевидно, что затяжная весна особого урона вам не нанесла?

– Вообще, по календарным срокам немножко начинаем опаздывать. Но, опять же, все будет определяться летом. Бывает, и вовремя посеешь, а летом из-за непогоды вегетация затягивается.

Да, пока у специалистов хозяйства особых волнений нет, техники, семян, удобрений, ГСМ хватает, правда, для первой партии засеянных полей не мешало бы уже дождичку землю вспрыснуть. Один зарубежный сайт погоды вроде обещал 16 мая, но… А земля уже пылить начинает, и семени влагу надо. Кстати, в целях сохранения влажности почвы, в «Коелгинском» впервые применили влагосберегающую технологию, которую успешно используют многие сельхозпредприятия – посев «долотом». Для этого, хоть и за недешево, переоборудовали посевные комплексы Flexicoil долотообразными сошниками.

– Экономика нынешней посевной: если сравнить с прошлой, ее стоимость выйдет дороже?

– Уже сейчас точно можно сказать, что нынешняя посевная дороже прошлогодней процентов на 30. Первая причина внутренняя – мы сами увеличиваем вложения, начав заниматься более интенсивными технологиями: как ранее в животноводстве, так сейчас в растениеводстве. Вот по такому пути мы решили идти серьезно, то есть при сохранении прежних площадей, увеличиваем вложения в химию, в обработку, в технику, также и новые Versatile от РСМ и сеялки повлияли на рост стоимости посевной. Внешние «удорожатели» – это, например, рост цен на ГСМ, тут вообще без комментариев.

А еще в этом году в «Коелгинском» интересно стимулируется «человеческий фактор»: на посевные «горячие денечки», вспомнив старые добрые времена, председатель с правлением ввели стимулирование по итогам каждой пятидневки. Двое – трое сеяльщиков и один на подработке семян с каждого отделения, а по хозяйству это 25 человек, за каждый успешный пятидневный этап получают по 5 тысяч вознаграждением дополнительно к зарплате.

Вот такие «бонусы» за ответственность. Бесспорно, серьезный добросовестный человек свою работу всегда выполнит хорошо, но ведь приятно получить такую финансово-моральную оценку твоего труда. Потому в «Коелгинском» за работу держатся.

Коелга – Челябинск