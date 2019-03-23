«За стеклом», или один день из жизни дежурной части полиции Челябинска

Театр начинается с вешалки, а любой отдел полиции - с дежурной части. Это «сердце» правоохранительных органов. Сотрудники этой службы не «заламывают» преступников, не ловят коррупционеров и взяточников, но именно от их слаженной, кропотливой и профессиональной работы зависит. насколько быстро челябинцам, пострадавшим от преступников, придет помощь.

Физически сильны, морально, психологически устойчивы и юридически подкованы. Именно так можно охарактеризовать тех, кто работает в «дежурке». Оказавшись по ту сторону стекла с надписью «Дежурная часть», понимаешь, что эти люди в погонах круглосуточно сталкиваются с человеческим горем и отчаянием. Бойцы «невидимого фронта» заступают на службу в восемь утра. Они 24 часа в сутки на прямой связи с жителями Челябинска. Дежурный по сто раз за смену повторяет одну и ту же фразу: «Дежурная часть полиции слушает». Украли кошелек, пьяные подростки в подъезде хулиганят, соседка громко музыку включила, котенок забрался на дерево – сотрудник дежурной службы обязан реагировать на каждый звонок.

Зачастую случается так, что полицейские реагируют на сообщения, которые не подтверждаются. Так произошло в ходе очередной операции «Ночь», которая проходила на территории Челябинска с 22 на 23 марта. В дежурную часть полиции «Ленинский» поступил звонок о массовой драке возле торгового комплекса «Алмаз». Сотрудник дежурной части оперативно оперативно передал информацию экипажам, которые находились рядом. Через пару минут на месте были четыре группы ППС и три экипажа ГИБДД. Оказалось, что никакой драки нет. Группа подростков отдыхала в одном из развлекательных учреждений, и охране не понравилось, что ребята перестали делать заказы и просто сидели за пустыми столами. Подростков доставили в полицию и после проверки их данных они были отпущены домой в присутствии своих официальных представителей.

Телефон дежурного был накален до предела всю ночь. При этом осотрудник успевал заполнить служебную документацию, ответить на телефонные звонки, собрать от обратившегося по телефону или лично с заявлением, будь он пострадавшим, потерпевшим или свидетелем, более подробную информацию об обстоятельствах совершения правонарушения или преступления и их последствиях. А также уточнить приметы преступников: во что они одеты, шрамы или какие-то особенности.

«Преступление может быть раскрыто в кратчайшие сроки благодаря не только профессиональным действиям сотрудников полиции, но и своевременному обращению потерпевших в полицию. В случае совершения каких-либо противоправных действий, с целью своевременного реагирования и организации работы полицейских по задержанию преступников и раскрытию преступлений по «горячим следам» необходимо незамедлительно обращаться в полицию. Заявления в полиции принимаются круглосуточно», - напоминает горожанам заместитель начальника УМВД России по городу Челябинску - начальник полиции Дмитрий Золотухин.

Вызов за вызовом. Семейные разборки в доме на Копейском Шоссе, стычка на автомойке возле городского ГИБДД. Рабочий день сотрудника дежурной части пролетает незаметно. Он работает в режиме «24 на 7».

Именно благодаря сотрудникам «дежурки» сотрудники отдела участковых уполномоченных и отдела по делам несовершеннолетних выезжали по адресам и провели профилактические мероприятия и рейды по неблагополучным семьям. Сотрудники отделы следствия, дознания, уголовного розыска расследуют и раскрывают преступления различной степени тяжести. Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции продолжает вести борьбу с экономическими преступлениями.

P.S. Лично я после дежурства с опергруппой смотрю на людей в полицейской форме с бОльшим уважением, чем раньше. Такая работа по силам далеко не каждому.