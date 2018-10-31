Здоровое меню: инструкция по фитнес-применению

Осень в Челябинске традиционно богата спортивными событиями: день открытых дверей в фитнес-клубе «ТехноДжим», XVIII международная фитнес-конвенция FITURAL, XV международный танцевальный фитнес-форум, организованный имидж-клубом «Светлана». Объединение «Союзпищепром» - постоянный партнер этих мероприятий. В ходе форумов предприятие проводит презентацию растительных напитков для правильного питания под торговыми марками «Здоровое меню» и «Green Milk.

Как сочетаются спортивные тренировки и растительные напитки от «Союзпищепрома», как использовать растительные молоко и йогурт в спортивном питании? Об этом мы спросили участников фитнес-форумов, которые занимаются спортивной подготовкой профессионально и осознанно. Получайте лайфхак из первых рук.

Протеин сегодня в моде

При сбалансированном питании организм получает достаточно белка. Но если вы только что занялись спортом, решили увеличить нагрузку, просто активно растущий подросток, восстанавливаетесь после травмы, пытаетесь похудеть или наоборот укрепить мышцы, то вашему организму нужен дополнительный «строительный материал». В этих случаях спортивные протеиновые коктейли - хорошее дополнение к привычному меню.

Традиционно протеиновые коктейли делали либо на воде, либо на молоке. Вода дает меньше калорий, но и меньше вкуса. Молоко значительно вкуснее, но есть побочные эффекты с пищеварением и лактозой. Выход - молоко растительное. Оно разнообразно по вкусу, идеально дополняет углеводами белковый состав смесей для спортивного питания, легко усваивается, не содержит животных жиров, лактозы и улучшает пищеварение.

Участник XVIII международной фитнес-конвенции FITURAL, кандидат в мастера спорта по жиму лежа, персональный тренер клуба ALEX FITNESS Евгений Константинов использует для создания протеиновых коктейлей именно растительные напитки:

«Ничем не отличаясь по структуре и приготовлению (также легко взбивается, не оставляя комков), протеиновый коктейль на растительном молоке приобретает интересный и более яркий вкус. Особенно при использовании кокосового и миндального растительных напитков «Green Milk». Хотя я предпочитаю все же овсяное или соевое молоко марки «Здоровое меню». Как приготовить протеиновый коктейль? Пожалуй, это самый легкий рецепт. Покупаете любой протеиновый порошок, новичкам советую брать шоколадный вкус. На 250-500 миллилитров жидкости понадобится 20-30 граммов протеина. Взбалтываем все в шейкере. Растительное молоко должно быть комнатной температуры. Коктейль можно выпивать за час до тренировки либо спустя полчаса. Также советую своим клиентам, которые стремятся похудеть, иногда заменять им перекусы или ужин».

Энергия без лишних калорий

Растительные кисели и йогурты «Здоровое меню» так же. как и растительное молоко, не содержат лактозы и холестерина. Они богаты клетчаткой, микроэлементами, содержат йогуртовые бактерии, улучшающие пищеварение и суточную норму бета-глюкана - самого мощного из природных активаторов иммунитета человека. Особое преимущество данного продукта - минимум калорий при максимальной натуральности и пользе.

Екатерина Семенова, постоянный посетитель фитнес-клуба «ТехноДжим» поделилась с нами лайфхаками своего здорового перекуса:

«Для меня стало открытием и большой радостью появление на рынке овсяных йогуртов и киселей. Я могу заменить ими утренний прием пищи, когда не успеваю позавтракать, либо вечерний, можно и в середине дня, если внезапно подступил голод. Калорийность ниже, чем у обезжиренного йогурта. Также я почти всегда пью овсяный кисель перед тренировкой, примерно за полчаса. Появляется энергия, и при этом нет тяжести в желудке».

Детокс в помощь организму

На XV международном танцевальном фитнес-форуме блоггер, инструктор по йоге Дарья Баженова поделилась с нами рецептом детокс-коктейля:

«Для этого коктейля я обычно беру 0,5 литра соевого молока, один банан, 100 граммов зеленой гречки, зеленое яблоко для приятной кислинки. Нужно замочить гречку на два часа. Все ингредиенты поместить в чашу для блендера и интенсивно взбивать в течение двух минут. Коктейль готов. Пью я его обычно в течение дня в два приема, между обедом и ужином».

Растительные напитки объединения «Союзпищепром» уверено зашли на рынок и начинают занимать все более специфические ниши. Спортивное питание – одна из них. Ориентируясь на повышенный интерес спортивного сообщества к правильному питанию, на страничке растительных напитков вскоре появится специальный раздел, где можно будет познакомиться с рецептами и способами употребления растительных молока, киселей и йогуртов «Здоровое меню». Вступайте в группу и используйте вкусные, полезные рецепты, приобщаясь к здоровому образу жизни вместе с нами!

Фото «Союзпищепрома»