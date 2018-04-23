Жизнь и танки Жозефа Котина

«С этим оружием будем заканчивать войну», –заметил Сталин. Действительно: посмотрите внимательно на снимки военных лет, в кадре легко можно увидеть самоходные установки из Челябинска – они крушили оборону противника во время уличных боев в Берлине и при штурме мощных фортификационных сооружений Кенигсберга и Будапешта.

Челябинск. Дом по проспекту Ленина номер 15. Здесь жили два главных конструктора Танкограда - Котин и Духов.

Кто сумел побить немецких «тигров»? Для чего нужно было загнать танк в морозильную камеру? Какой танк стоит на пьедестале Комсомольской площади в Челябинске? Кто похоронен рядом с Никитой Хрущевым? Все это могла бы рассказать мемориальная доска на доме номер 15 по проспекту Ленина в городе Челябинске.

Этот эпизод так и просится в кинофильм о Великой Отечественной. Главного конструктора в Челябинске позвали к телефону – звонил из Москвы нарком вооружения Дмитрий Устинов:

– Срочно вылетайте в Ленинград – нужно допросить пленного.

– Но я в языках не силен.

– С этим пленным надо разговаривать на особом языке. Он по вашей части.

Пленным оказался новейший фашистский тяжелый танк «тигр». Такая находка, конечно, была драгоценной для конструктора. Но вместе с профессиональным любопытством, находка вселяла и тревогу – конструктор танков понимал, какие задачи могут быть поставлены перед ними. Мощный, 55 тонн, «тигр», снабженный пушкой и двумя пулеметами, демонстрировал хорошо вооруженного противника. На вопрос, какой советский танк сможет на равных вести поединок с «тигром», конструктор не смог дать ответа. Пушка «тигра» на тот момент пробивала броню любого советского танка.

Задача была поставлена – очень быстро в Красной армии должно появиться оружие, которым можно будет успешно бить «тигры». В истории Великой Отечественной войны об этом сказано лаконично: «По заданию Государственного комитета обороны на Кировском заводе в Челябинске в течение 25 дней был сконструирован и изготовлен опытный образец установки СУ-152, которая с февраля поступила в серийное производство».

Это история из жизни выдающегося советского танкостроителя генерал-полковника инженерно-технической службы Жозефа Яковлевича Котина. Страница из истории Танкограда, а так же - Великой Отечественной войны.

«За двадцать пять дней мы успели выполнить все. От первой черточки на чертеже до первого выстрела. Если бы сам не участвовал в работе, никогда не поверил бы», – вспоминал Котин. Люди спали по очереди возле чертежных досок, питались сухим пайком. Инженеров и рабочих сплачивало единое желание дать фронту оружие, способное остановить врага на поле боя.

В конце января, на 4 дня раньше срока, назначенного ГКО, образец самоходной установки был собран и прошел заводские испытания. В феврале 1943 года новая самоходная артиллерийская установка КВ-14 была принят на вооружение Красной Армии, получила она название «СУ-152». Впервые новые советские боевые машины прошли боевое крещение на Курской дуге, где встретились с непобедимыми «тиграми».

«Не секрет: об оружии второй мировой войны известно больше, чем о людях, его создавших. Конструктор часто оказывается в тени. Советский конструктор долгие годы был человеком без биографии. Но если было оружие Победы, то были и люди, победившие в битве умов», - такими словами начинается документальный фильм «Война Жозефа Котина», снятый в 2008 году и показанный по каналу «Культура». …Здание «Детского мира» в Челябинске заполнено давно детскими игрушками, на них выросло не одно поколение горожан. Но это здание помнит и совсем другие времена. Здесь располагался Наркомат танковой промышленности, можно догадаться, что по коридорам этого «мира» ходил, решая серьезные и даже судьбоносные в ходе войны задачи, Жозеф Котин. С образованием Наркомата танковой промышленности Котина назначают заместителем наркома, а после эвакуации Кировского завода в Челябинск он одновременно возглавил еще и конструкторский коллектив Челябинского Кировского завода.



Спустя много лет, Жозеф Котин вспомнит: «Сейчас, пожалуй, не скажешь, кто впервые назвал челябинский исполин предельно точно – Танкоград. Под одной крышей в первые месяцы войны соединились Ленинградский Кировский завод, Харьковский дизельный, Челябинский тракторный. Мне поручили возглавить конструкторское бюро этого гиганта. Задания мы выполняли самые разнообразные: модернизировали старые танки, создавали новые, строили самоходные установки. Как на фронте продолжались бои с фашистами, так и у нас не затихала ежедневная, ежечасная борьба с гитлеровскими конструкторами».

За годы войны из ворот Танкограда вышло 18 тысяч танков и самоходных орудий. В серийном производстве было запущено 13 танков и САУ. Это - цифры. А в жизни людей – генералов и рабочих – это и бессонные ночи, и настоящий героизм…

Спроси сегодняшнего мальчишку на улицах Челябинска: какой марки танк стоит на постаменте на Комсомольской площади? Конечно, Т-34, легендарный танк Второй мировой войны.

Далеко не каждый скажет – танк этот ИС, тяжелый танк. Именно они, тяжелые танки, выпускались в Танкограде. Тридцатичетверка стала выпускаться лишь тогда, когда производство их стало невозможно на Сталинградском тракторном заводе, перед Сталинградской битвой. ИС – это Иосиф Сталин… Сегодня можно предположить, что большую славу тридцатичетверка снискала, в том числе, и по идеологическим соображения, чтобы меньше произносилось имя Сталина после разоблачения культа личности. Впрочем, это лишь предположение…

ИС-2 оказался более живучим, чем тяжелый «тигр». Командование вермахта запрещало даже своим танкистам вступать в открытые поединки с ИС-2, предписывалось стрелять по нему только из-за засад и укрытий.

Особенно отличились ИС-2 в последние месяцы войны. Они входили в состав штурмовых групп, ведущих бои на улицах городов европейских стран. Встречая на узкой городской улице завал, советский тяжелый танк обходил его, прокладывая себе путь сквозь стены соседних домов…

На базе танков ИС в 1944 году коллектив Котина создал тяжелые самоходно-артиллерийские установки ИСУ-122 и ИСУ-152. «С этим оружием будем заканчивать войну»,–заметил Сталин. Действительно посмотрите внимательно на снимки военных лет, в кадре легко можно увидеть самоходные установки из Челябинска – они крушили оборону противника во время уличных боев в Берлине и при штурме мощных фортификационных сооружений Кенигсберга и Будапешта.

Еще одним из направлений творческой деятельности конструктора Жозефа Котина стало создание ракетных танков – ПТУРСов. Но это уже было в середине 50-х годов и не в Челябинске, это уже другая история из жизни Жозефа Котина..

Сейчас об этом танкостроителе написано и рассказано много, интернет здесь может помочь любопытному читателю, желающему больше узнать об истории своего Отечества и об истории родного края – Южного Урала в период Великой Отечественной войны.

Фрагмент одной из публикаций: «То, что удалось нашему соотечественнику Жозефу Котину, другие конструкторы смогли создать только двадцать, а то и тридцать лет спустя. Его модели танков, разработанные в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны, несмотря на недостатки, обладали универсальными качествами боевых машин. Подобные танки были приняты на вооружение других стран мира только в 60—70-х годах прошлого века.

Судьба распорядилась так, что, покинув в юности родной Павлоград, будущий знаменитый конструктор советских тяжелых танков приезжал в Украину лишь в командировки. Второй родиной для него стал Ленинград, а затем Челябинск, где он создал уникальные боевые машины. Его танков побаивались даже немецкие танковые асы, которым по инструкции было запрещено идти в лобовую атаку на эти «бронированные крепости».

Любопытный факт: жена Жозефа Котина Наталья тоже была связана с танкостроением, более того – была единственной женщиной во всей Красной Армии, имевшей высшую квалификацию инженера по бронетехнике. В годы репрессий ее обвинили во вредительстве, следствие тянулось больше полугода, все это время Котин вел борьбу за освобождение жены. Ее действительно выпустили на свободу, случай для тех лет исключительный. Возможно, не последнюю роль в этом сыграл Климент Ворошилов, который впоследствии стал крестным отцом четвертого ребенка в семье Котиных -– дочери Нади. И всегда ценил факт появления танка, носящего его имя – КВ.



С производством тяжелых танков КВ был такой случай, связанный с Челябинском. Образовался большой дефицит алюминия, из которого делались танковые радиаторы, это грозило остановкой производства танков. И Котин предложил начать делать радиаторы из простой стали. Так был построен первый в мире стальной радиатор. Для его испытания требовалась большая холодильная установка. С этой целью решили использовать продуктовые морозильные камеры. И Жозеф Котин вместе с инженерами договорился с первым секретарем Челябинского обкома ВКП(б), чтобы на неделю поставить танк в морозильную камеру.

В советские годы были периоды, определявшие вектор развития оборонной промышленности страны – от кавалерии до ракет. Между ними были танки. Жозеф Котин застал в своей жизни все три этих периода. Маршал Тухачевский в определенном смысле дал старт стремительной карьере конструктора советских танков. Финиш определило «космическое видение» будущего Никиты Хрущева. Но получилось так, что их могилы на Новодевичьем кладбище в Москве рядом – генерального секретаря эпохи оттепели и конструктора танков, без которых дорога к Победе была бы у советского народа еще более долгой и кровавой.

Именем конструктора Жозефа Котина названы улицы в Челябинске и Санкт-Петербурге. Его имя носят Санкт-Петербургский машиностроительный техникум и горная вершина на Тянь-Шане (Пик Котина, 4820 м /. О нем написано в «Летописи челябинского тракторного», о нем рассказывают молодежи во время экскурсий в музее трудовой славы ЧТЗ.

На доме № 15 проспекта Ленина в Челябинске, где жил конструктор, ему установлена мемориальная доска. Рядом с ним на этой доске еще один замечательный конструктор тяжелых танков НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ ДУХОВ. О нем тоже нужно будет обязательно рассказать отдельно в нашем цикле о Танкограде.

Сергей Белковский

Партнер проекта - ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» – крупнейший универсальный банк Южного Урала, основанный в 1990 году. Одно из главных преимуществ Челиндбанка – территориальная близость к клиенту: филиалы и дополнительные офисы Банка работают почти в трех десятках уральских городов. По ключевым показателям деятельности Челиндбанк входит в десятку крупнейших кредитно-финансовых учреждений УрФО.По итогам 2017 года он вошел в топ-100 банков РФ по размеру активов, собственного капитала и прибыли.