Присылайте свои новости

Юбилей

70-летие Челябинского бокса - на Кировке
Культура
Сегодня, 11:15
Автор: 
Юрий Богатенков

В 2019 году федерация бокса Челябинской области празднует свое семидесятилетие. В этой связи Государственный исторический музей Южного Урала совместно с областным советом ветеранов бокса подготовил фотовыставку, которая откроется 22 июля на Кировке, в галерее «Открытый город».

На выставке представлены работы Юрия Теуша, Евгения Ткаченко, Анатолия Колющенко, Александра Кондратюка, Глеба Лунина, снимки из архивов спортивных школ — все они посвящены южноуральскому боксу.

На фотографиях — ныне уже легендарные спортсмены и тренеры. Вот Владимир Коган — один из родоначальников бокса в Челябинской области, воспитавший целую плеяду выдающихся спортсменов и талантливых тренеров. Благодаря ему и его ученикам (в их числе Владимир Рощенко, Евгений Вайнштейн, Эдуард Булатов, Евгений Удачин) наши спортсмены в 70-е годы XX века начали выходить на мировой уровень. В 1983 году воспитанник Эдуарда Булатова, копейчанин Петр Галкин стал первым в Челябинской области чемпионом Европы по боксу, предварительно выиграв чемпионат СССР в среднем весе. Выставка будет работать до 31 августа по адресу ул. Кирова, 165.

Фото: Архив Государственного исторического музея Южного Урала 

Автор: 
Юрий Богатенков
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Теги
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