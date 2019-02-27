Ах Астахова выступит в Челябинске

Ах Астахова 22 марта презентует челябинцам в ДК ЖД свой первый музыкально-поэтический альбом «Путешествие вглубь себя».

«Путешествие вглубь себя» – новый альбом одной из самых востребованных поэтесс современности Ирины Астаховой (творческий псевдоним Ах Астахова). Он посвящен поиску внутренней свободы и собственного пути, душевного равновесия и безмятежности.

Основой «Путешествия» стали как уже известные, так и новые произведения о любви, путешествиях и вечных истинах, о том внутреннем полете, который заставляет чувствовать жизнь ярче. В альбоме соединились стихи и музыка: классическое звучание фортепиано, гитарных струн, а также скрипки, аккордеона и других инструментов.

Соавтор альбома – московский композитор и пианист Миша Мищенко, который работает в жанре неоклассики, переосмысливая академическую музыку в разных форматах от романтизма до минимализма.

Заказать билеты можно на сайте.