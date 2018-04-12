Актрису Магнитогорского драмтеатра пригласили в школу Александра Калягина

Идейным вдохновителем и неизменным художественным руководителем проекта, реализуемого при поддержке министерств культуры России и Московской области, является председатель СТД РФ, народный артист России Александр Калягин.

За 12 работы школы ее участниками стали более тысячи молодых актеров из 50-ти стран мира и более ста российских городов. В этом году конкурсный отбор прошли 90 начинающих артистов из 27-ми стран, в том числе из Дании, Германии, Великобритании, США, Армении, Австрии, Грузии, Турции, Словении, Беларуси, и четырех десятков российских городов.

Программа обучения в школе представляет собой интенсивный образовательный трехнедельный курс и включает в себя мастер-классы, тренинги и лекции по основным профессиональным дисциплинам: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, контактная импровизация, вокал, ритмика, современный танец, грим, фехтование и сценический бой.

Молодых актеров тонкостям театрального мастерства обучают ведущие специалисты из лучших вузов страны. В этом году с учениками школы будут работать Вениамин Фильштинский, Игорь Яцко, Гитис Падегимас, Михаил Мокеев, Петр Шерешевский, Евгений Ибрагимов, Полина Бахтина, Ян Калнберзин, Мартин Форсберг, Виктор Мархасев, Елена Ласкавая, Андрей Дрознин и многие другие выдающиеся педагоги и режиссеры современного театра.

Мастер-классы для «студентов» проведут такие мэтры, как Александр Калягин, Адольф Шапиро, Игорь Золотовицкий, Вениамин Смехов, Алексей Бородин.

Публичные показы выпускных спектаклей школы, которая будет работать в столице со второго по 28-е июня, состоятся на одной из самых популярных театральных площадок Москвы - в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» и под открытым небом на центральных улицах столицы.

Мария Маврина родилась 12 апреля 1987 года в Магнитогорске.

С 2004-го по 2008-й год была студенткой театрально-хореографического факультета Магнитогорской консерватории имени Глинки по специальности «Актер театра и кино».

Фото: www.dramteatr.com