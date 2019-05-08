Актёры Челябинской драмы посвящают Дню Победы самые душевные песни

Сегодня, 8 мая, актёры Челябинского академического театра драмы имени Н.Орлова поздравят своих земляков с Днём Победы. Поздравят оригинально и от всей души. Они подарят им песни. В 18 часов перед центральным входом в театр состоится праздничный концерт «А песни тоже воевали…».

В исполнении артистов прозвучат самые известные и всеми любимые песни военных и послевоенных лет. Концерт подготовлен не только к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, но и в память об артистах, участниках фронтовых концертных бригад, боевым оружием которых было искусство. В суровые годы войны эти бригады сыграли очень важную роль. Они поднимали боевой дух солдат, напоминали им о мирной жизни, о родных и близких. За четыре страшных года певцы, музыканты, актеры дали в тылу и на фронте почти полтора миллиона концертов.

Уже на второй день войны -23 июня 1941 года - артисты Челябинского драматического театра создали свою творческую бригаду. Она выступала на призывных пунктах, на вокзале перед отъезжающими на фронт бойцами, в госпиталях, воинских частях, на заводах и фабриках. Только с июля 1941 по март 1942 года бригада провела 255 шефских выступлений. В память о своих коллегах тех лет, в благодарность им и создали актёры театра драмы праздничный театрализованный концерт, слушателями которого смогут стать все желающие. Начало концерта в 18-00.