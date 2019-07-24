Александр Панайотов выступит в Челябинске с новой программой

В Челябинском ДК Железнодорожников 25 сентября с новой программой «Исключительно твой» выступит певец, композитор, режиссёр собственных шоу и видеоклипов Александр Панайотов.

15 лет на сцене, в творческой копилке артиста три студийных альбома, десятки видеоклипов, громкие хиты и активная гастрольная жизнь. Среди самых грандиозных площадок, на которых приходилось выступать Александру –«Зал Делегаций Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке», где ему посчастливилось дать концерт в честь 70-летия окончания Второй Мировой войны в сопровождении легендарного джазового оркестра Олега Лундстрема.

Осенью 2016 года музыкант феерично напомнил о себе в эфире главного музыкального шоу страны "Голос". Артист блестяще выступал на протяжении всего проекта, стал финалистом от команды Григория Лепса и занял второе место, получив серебро.По окончании шоу певец начал сотрудничество с Григорием Лепсом и его продюсерским центром.

Артист участвует во всех самых ярких музыкальных событиях, мероприятиях и фестивалях (“Роза Хутор”, “Жара”, “Новая волна”, “Рандеву”, “Славянский базар”, “Алые паруса”, “Белые ночи Санкт-Петербурга”, “Голосящий Кивин” и многие другие), самых рейтинговых телеэфирахи интересных ТВ-проектах. Состоялись релизы двух новых синглов и видеоклипов – “Чувствовать тебя” и “Зачем тебе я”, которые пополнили репертуар певца и стали его новыми хитами. Готовятся новыесинглы, и идет активная работа над новым четвёртым студийным альбомом. В 2018 состоялись релизы новыхсинглов: “Чёрные нити”, “Небеса”, “Ночь на облаках”, “Именами. Состоялись премьеры клипов “Ночь на облаках” и “Именами”.

В репертуаре Александра преобладает поп-музыка. Но также артист исполняет и пишет музыку в стилях: соул, R'n'B, танцевальная клубная музыка, джаз и лаунж. Услышать вживую Александра Панайотовачелябинцы смогут 25 сенятбря. Билеты можно заказать на сайте.