Алексей Текслер поддержал Дениса Мацуева – симфонический оркестр Челябинску необходим

На Южном Урале завершился VIII международный фестиваль «Денис Мацуев представляет». Восьмой год этот музыкальный форум становится одним из самых значимых культурных событий в регионе. На этот раз четыре фестивальных концерта состоялись в Челябинске и один - в Магнитогорске. К следующему фестивалю в Челябинске будет создан симфонический оркестр.

Как сообщила корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова, одним из главных событий прошедшего фестиваля стала встреча художественного руководителя фестиваля, народного артиста России Дениса Мацуева с временно исполняющим обязанности губернатора Алексеем Текслером. На этой встрече Алексей Текслер подтвердил решение о создании в Челябинске симфонического оркестра.

Денис Мацуев не просто художественный руководитель фестиваля, он всегда живо реагирует на проблемы в сфере культуры того региона, где проводит свой музыкальный праздник. И вопрос о создании полноценного симфонического оркестра в Челябинске на протяжении нескольких лет находится под его пристальным вниманием. Так, в прошлом году во время проведения на Южном Урале VII международного фестиваля Денис Мацуев отметил, что Челябинск остается последним «миллионником» России, не имеющим такого коллектива. И вновь призвал вернуться к вопросу о создании симфонического оркестра.

После встречи с Алексеем Текслером, прощаясь с челябинской публикой, маэстро пообещал, что на следующем фестивале в Челябинске он будет выступать с новым симфоническим оркестром.

«На открытии фестиваля мы познакомились с новым губернатором, пообщались после концерта, - рассказал Денис Леонидович. - Главный итог этого фестиваля – в Челябинске обязательно будет симфонический оркестр!»

Ядром этого оркестра станет оркестр «Классика» Челябинской

филармонии под руководством заслуженного артиста РФ, профессора Адика

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