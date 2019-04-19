Алексей Текслер с супругой посетил Международный фестиваль «Денис Мацуев представляет»

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой принял участие в открытии VIII Международного фестиваля «Денис Мацуев представляет».

Глава региона со сцены поприветствовал народного артиста России Дениса Мацуева и принимающих участие в фестивале команду блистательных солистов, представляющих сегодня элиту академической музыки.

Алексей Текслер поблагодарил Дениса Мацуева за верность южноуральским зрителям. «В нашем регионе знают и понимают классическую музыку, это чувство разделяете и вы – зрители в зале, и музыканты, которые находятся на сцене, - отметил врио губернатора. - Я искренне благодарен Денису Леонидовичу Мацуеву за организацию и участие, за то, что он действительно живет этим фестивалем, традиционным для нашего региона».

Глава региона напомнил, что концерты в рамках фестиваля будут проходить в двух городах области – Челябинске и Магнитогорске. «Этот фестиваль - замечательный подарок южноуральцам в юбилейный год (Челябинская область отмечает 85-летие – прим. ред.)», - подчеркнул Текслер.

В первый день фестиваля на гала-концерте Денис Мацуев выступил в сопровождении филармонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. Зрители смогли насладиться и выступлением звездных музыкантов: профессор Венской консерватории Юлиан Рахлин, выпускница Кливлендского института музыки и Йельского университета, виртуозная скрипачка и альтистка Сара мак Эльрави, музыкант оркестров Musica Viva, Виртуозы Москвы, Music Aeterna Зарема Горбунова (флейта), выступавшая с сольным концертом в Карнеги-холле артистка симфонического оркестра Мариинского театра Софья Кипрская (арфа).

Сегодня, 19 апреля, слушателей ждет вечер камерной музыки Дениса Мацуева и Юлиана Рахлина. Прозвучат сонаты Брамса для скрипки и фортепиано, соната Шостаковича для альта и фортепиано.

На 20 апреля запланирован сольный вечер фортепианной музыки Дениса Мацуева. Пианист представит программу, с которой выступал 9 ноября 2018 года в легендарном Карнеги-холле в Нью-Йорке , а также в Концертном зале Мариинского театра и в Концертном зале «Зарядье» в Москве.

В воскресенье, 21 апреля, фестиваль завершится в Магнитогорске. На сцену ДК им. Орджоникидзе выйдет симфонический оркестр Магнитогорска под управлением дирижера Рената Жиганшина. Солировать будут талантливые стипендиаты всероссийского межрегионального благотворительного фонда «Новые имена», победители телевизионного конкурса «Синяя птица» на телеканале «Россия» — пианист Елисей Мысин и скрипач Матвей Блюмин.