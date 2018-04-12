Анимационные приключения от молодых европейских авторов ждут челябинского зрителя

В программе фестиваля «А4», который стартует в южноуральской столице 19-го апреля, 11 фильмов молодых режиссеров. Основные темы, к которым обращаются авторы, - взаимоотношения, любовь и привязанность, память и поиск себя. Тонкие метафоры и яркие образы с легкостью создаются режиссерами в технике цифровой анимации.

Все фильмы можно условно разделить на две большие группы – яркие и преимущественно черно-белые: цветовое решение в каждом случае работает на усиление авторской мысли. Например, венгерский фильм «Остров-Вулкан», участник официального конкурса Берлинского международного фестиваля, режиссера Анны Каталин Ловрити, переместит зрителя в сказочный тропический лес, вдохновит буйством красок, которое полностью созвучно разыгрывающимся в анимационном фильме страстям.

Сдержанные в выборе цвета фильмы позволяют сосредоточится на нарративе и деталях. Так, польская анимация о сложных отношениях матерей и взрослеющих сыновей «О, мама!» предлагает каскад узнаваемых эпизодов из жизни, каждый из которых разворачивается подобно полустертому воспоминанию, за счет чего роднит историю героев со зрительским опытом. Эта работа была представлена на фестивале в Аннси.

Помимо авторской анимации в программе «А4» присутствуют и жанровые работы. Фильм «Чужое тело» - почти хоррор, исследующий невозможность человека примириться со своим внешним обликом, венгерская «Горгона» Миклоша Фелвидеки - оживший комикс с бойким сюжетом, резкими ракурсами и неожиданной развязкой.

А работа Алжбеты Гёбеловой из Чехии («История приведения») представляет собой анимационную мокьюментари – историю приведения, которое ищет свой прижизненный образ. Смешная и тонкая пародия на весьма популярный в большом кино жанр.

На показах программы фестиваля «А4» зрители научатся передавать любовь через цвет, рисовать жизнь после смерти, смогут за две минуты пересказать философию даосизма и найдут вдохновение. И это далеко не полный список анимационных приключений, которые приготовили для российских зрителей молодые авторы из Венгрии, Польши, Словакии и Чехии, обещают организаторы.