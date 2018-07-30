Ансамбль «Уральский диксиленд» открыл фестиваль мирового джаза

Ансамбль «Уральский диксиленд» из Челябинскаа с большим успехом выступил в Риге. Приглашение участвовать в престижном рижском «World Jazz Festival» коллектив получил от художественного руководителя форума – народного артиста России Игоря Бутмана, сообщает Министерство культуры Челябинской области.

В составе интернациональной группы музыкантов челябинцы открыли фестиваль праздничным шествием – стрит-парадом по улицам старой Риги, а затем выступили с концертом перед многотысячной аудиторией, собравшейся на одной из центральных площадей латвийской столицы.

«Уральский диксиленд» исполнил программу классических стандартов джаза: задорные танцевальные композиции, весёлые песенки и лирические баллады. Атмосфера нью-орлеанской и голливудской музыки прошлого столетия, костюмы по моде золотой эры джаза и всё выступление в целом вызвали горячие аплодисменты и одобрительные отклики публики. Услышать их музыкантам довелось на разных языках. Традиционно «World Jazz Festival» посещают не только рижане и жители Латвии, но и поклонники джаза из других стран – Эстонии, Польши, Украины, Германии и т.д.

Вместе с диксилендом в концертном марафоне также выступили латвийский ансамбль «Jokers» и эстонский оркестр «Trump Conception». По словам худрука «Уральского диксиленда» Валерия Сундарева, партнёрство с прибалтийскими составами за почти 50-летнюю историю ансамбля случалось считанные разы, а его включение в звёздную команду исполнителей – факт признания творческих заслуг. Недаром в частной беседе с челябинскими коллегами Игорь Бутман отметил, что их выступление «было подобно глотку свежего воздуха».

«World Jazz Festival» продлился с 26 по 28 июля, его гостями стали представители разных направлений джазовой музыки из восьми стран. В числе хедлайнеров фестиваля 2018 года – суперзвёзды мировой сцены: польская композитор и певица Анна Мария Йопек, британский вокалист Тони Момрелл, саксофонистка из Нидерландов Кэнди Далфер, легенда французской музыки композитор Мишель Легран и неизменно Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.

А «Уральский диксиленд» в ближайшие дни ждут новые значимые гастроли на джазовые фестивали в болгарский город Банско и сербский Ниш.