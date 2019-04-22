«Аркаим» раскроет тайны кизильских курганов и покажет красоту древних камней

Совсем скоро «Аркаим» (Челябинская область) раскроет тайны кизильских курганов. Этой теме будет посвящена одна из трех выставок, которые заповедник подготовил к началу летнего туристического сезона.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» специалист по связям с общественностью «Аркаима» Мария Таирова, несколько лет назад при раскопках возле села Кизильское экспедиция заповедника выявила яркие свидетельства пребывания в Зауралье ямной археологической культуры, в последнее время приковавшей к себе внимание не только ученых, но и широкой общественности.

«Выставка расскажет, что такое курганы и каковы результаты исследований тех памятников, что находятся близ их села. Будет продемонстрирована модель реконструкции одного из курганов и уникальная антропологическая реконструкции лица погребенной женщины в кургане второго кизильского могильника. Выставка будет работать с третьего мая по первое июля в музее нашего заповедника», - рассказала Мария Таирова.

Вторая выставка - «Красота в камне. Анималистика» - подготовлена Челябинским государственным музеем изобразительных искусств. На выставке будут представлены работы такого мастера, как заслуженный художник РФ Анатолий Овчинников.

Изображение животных в камне - очень древняя традиция: на территории Челябинской области обнаружены находки, возраст которых насчитывает несколько тысячелетий. Уже тогда человек стремился искусно передавать анималистическую пластику, наиболее характерные черты животных.

Выставка будет дополнена древними зооморфными скульптурами из фондов «Аркаима», а также изделиями клубов лоскутного шитья, посвященных уральским камням и самоцветам.

Часть предметов предоставлена музеем «Народы и технологии Урала» Южно-Уральского государственного университета. Выставка будет работать с 30-го апреля по первое октября в музее заповедника.

Третья выставка - «Аркаим в моем сердце» - была создана по результатам фотоконкурса, проводившегося в социальных сетях среди гостей заповедной территории. На ней представлены лучшие работы: пейзажи и музейные объекты заповедника, увиденные глазами его посетителей. Выставка будет работать с 30-го апреля по 30-е октября в музее «Аркаима».

Фото предоставлено «Аркаимом»