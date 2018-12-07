Артисты челябинского балета подарили сказку Италии и удивили Израиль

Артисты челябинского балета вернулись с трехнедельных гастролей по Израилю и Италии, успев объехать десять городов и выступить 12 раз.

Ноябрьский тур для труппы начался с участия в фестивале «Русские сезоны», во время которого было проведено 310 мероприятий в 74-х итальянских городах. Это музыкальные и драматические спектакли, симфонические и джазовые концерты, выставки из собраний крупнейших музеев, уникальные ярмарки и многое другое.

Коллектив челябинского театра привез на «Русские сезоны» знаменитый балет «Пахита» и дал гала-концерт с восстановленной постановкой «Шопенианы» в первом отделении. Выступления артистов с успехом прошли в шести городах: Гориция, Генуя, Камольи, Ла Специя, Сиена и Пиза.

«Театр Карло Феличе считается центральной площадкой фестиваля, – рассказал главный балетмейстер Юрий Выскубенко. - Очень приятно, что в зрительном зале присутствовал генеральный посол России в Генуе Марат Павлов. А после спектакля челябинскую делегацию пригласили на торжественный прием, где директор театра Маурицио Рой поблагодарил нас за подаренную сказку».

Кроме того, Юрий Выскубенко, педагог Наталья Кулешова и солист Зураб Микеладзе встретились с учащимися итальянских балетных школ. Дети задавали вопросы о «Пахите», о распорядке дня артиста и даже спросили, почему на гербе Челябинской области изображен верблюд.

Оглушительными овациями приветствовали челябинских артистов и на Ближнем Востоке. В Израиль театр оперы и балета имени Глинки привез «Баядерку» и стал первым, кто познакомил местных зрителей со знаменитым балетом Минкуса.

«Израильтяне видели и «Лебединое озеро», и «Щелкунчика», – прокомментировал художественный руководитель балета Юрий Клевцов. – А вот «Баядерку» в эту страну еще не привозили, поэтому и зрители, и критики с большим интересом приходили на наше выступление. Аншлаг был на каждом спектакле!»

Челябинский коллектив выступил в крупнейших городах Израиля: Тель-Авив, Хайфа, Беэр-Шева и Иерусалим. Вместе с нашей труппой в спектаклях приняли участие артисты главного российского театра. Прима-балерина Юлия Степанова и премьер Большого театра, заслуженный артист России Михаил Лобухин исполнили в «Баядерке» главные партии, рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь челябинского театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас.