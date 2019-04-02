Австрийский «Herzogenberg Kammerchor» выступит в Челябинске

Камерный хор из австрийского города Грац 16 апреля даст в Челябинске совместный концерт с Камерным хором имени Михальченко. Публика услышит духовную и светскую хоровую музыку, а также народные австрийские и немецкие песни.

Концерт пройдет в рамках соглашения о долговременном культурном сотрудничестве, подписанного министерством культуры Челябинской области в октябре 2017 года с правительством земли Штирия и Австрийско-Русско-Азиатской культурной ассоциацией. В ноябре 2018 года челябинский Камерный хор принял участие в Международном хоровом фестивале «Голоса души», где выступил с большим успехом. Теперь австрийский коллектив пожаловал с ответным визитом.

Камерный хор им. Герцогенберга базируется в австрийском городе Грац. В его составе как профессиональные исполнители, так и студенты хорового факультета консерватории Иоганна Йозефа Фукса. В репертуаре коллектива в основном произведения немецких и австрийских композиторов.

Руководит коллективом композитор, дирижер, профессор консерватории Франц М. Герцог. Господин Герцог является также основателем и директором Молодежного хора региона Штирия и Австрийского молодёжного хора. Принимает активное участие в международных проектах в качестве приглашённого дирижёра, лектора и члена жюри. В 2011 году был художественным руководителем Мирового хорового чемпионата.