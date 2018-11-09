Бенефис в честь юбилея любимой актрисы Челябинска

Сегодня, 9 ноября, в Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова – большое событие. Одну из самых талантливых и любимых актрис Челябинска, народную артистку России Валентину Качурину коллеги по сцене, театральная общественность и зрители будут поздравлять с юбилеем. Валентина Васильевна отметит юбилей на работе, на сцене родного театра, которому она служит без малого полвека. В этот юбилейный вечер актриса будет занята в бенефисном спектакле, который приурочен к её дню рождения. В комедии «Леди на день», которую поставил Дмитрий Астрахан, она сыграет роль уличной торговки Анни.

Для всех преданных поклонников Валентины Качуриной, которые внимательно следят за её творчеством и хорошо помнят и знают многие её роли, она не просто большая актриса с яркой запоминающейся внешностью. Она по-настоящему Народная и Великая актриса! Для неё никогда не было ролей, которые были бы ни подвластны её высочайшему профессионализму и мастерству, и никогда они не игрались ею вполсилы. Она из той легендарной плеяды народных артистов академической драмы, которой справедливо гордится театр и которая есть суть, основа, Золотой фонд Театра Наума Орлова.

В Челябинской драме Валентина Качурина служит с 1970 года. До этого у неё была хорошая школа - Саратовское театральное училище и два года работы в Алтайском краевом ТЮЗе. А потом незабываемые университеты Наума Орлова, счастливое время для молодой актрисы, активно занятой в репертуаре, а спустя десятилетие удостоенной первого высокого звания – «Заслуженный артист России». Это было время признания её молодых героинь, её сверстниц, подруг, в которых была она сама со своей неуёмной энергией, правдолюбием и одержимой целеустремлённостью. Звание народной артистки РФ она получила в 1999 году, через год после триумфального бенефиса, которым стал спектакль «Мария Стюарт» (режиссёр Аркадий Кац» по трагедии Ф.Шиллера и в котором она блистательно сыграла заглавную роль. От Вали в «Русских людях» (режиссёр Наум Орлов), принёсшей ей огромный успех во время гастролей театра в Москве (на спектакле присутствовал и высоко его оценил сам автор пьесы – Константин Симонов), до Марии Стюарт – диапазон многогранного таланта замечательной актрисы, сыгравшей за полвека около ста разноплановых, разнохарактерных ролей русского и зарубежного репертуара. Это Шура («Егор Булычёв и другие»), Дездемона в «Отелло», Аркадина в «Чайке», Кручинина («Без вины виноватые»), Мурзавецкая («Волки и овцы»), Леди Хэв («Бал воров»), Анжелика Арно («Бал манекенов»), это комедийные роли в спектаклях «Самоубийца», «Зойкина квартира», «Идеальный муж», это сыгранные совсем недавно главные роли в спектаклях : «Последняя любовь», «Август. Округ Осейдж», « Девичник над вечным покоем» и «Леди на день»…

И в каждой роли – особая, не подвластная годам энергетика и пластика актрисы, особый, узнаваемый тембр голоса и высокая внутренняя культура. Всё это привлекает к мастеру сцены её молодых коллег, с которыми она охотно делится своим артистическим и жизненным опытом. И при этом никакой «звёздности», ни малейших амбиций и высокомерия мэтра.

Месяц назад в Златоусте, в театре «Омнибус», проходила торжественная церемония закрытия XXIX областного театрального фестиваля «Сцена». На этом красивом, ярком празднике театра было много замечательных событий – награждение лауреатов, концертные номера- поздравления, приветствия высоких гостей, в том числе губернатора Бориса Дубровского. И впервые состоялось вручение премии «За служение Театру». Этой награды была удостоена народная артистка России Валентина Качурина.