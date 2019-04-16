Бесценные уроки Челябинского проекта #ТеатрПространствоСвободы

Вчера, 15 апреля, в Челябинске в Выставочном зале Союза художников РФ фестивальный проект #ТеатрПространствоСвободы вступил в последнюю неделю своих интересных и познавательных событий. На очередной его театральный урок прибыло несколько автобусов с надписью «дети». Для челябинских школьников и воспитанников детского дома Есаулки Сосновского района ведущие актёры Камерного театра Челябинска Виктор и Надежда Нагдасёвы провели урок по творчеству Александра Твардовского.

Основой их пронзительного, волнующего театрального урока стала поэма «Василий Тёркин» («Книга про бойца) - одно из главных произведений поэта, писателя, журналиста А.Твардовского, получившее всенародное признание. А также письма его многочисленных читателей, требующих от автора продолжения поэмы с участием Василия Тёркина уже в мирной жизни. Проникновенное чтение и органичная игра актёров сопровождались суровыми, пронзительными кадрами военной кинохроники и популярными песнями о войне. Урок-спектакль по истории войны в преддверии Дня Великой Победы был как нельзя кстати. Проходил он в звенящей тишине зала. А когда закончился, Нагдасёвых плотным кольцом окружили ребята из Есаульского детского дома, которые после дружного хора благодарностей и вопросов с огромным удовольствием фотографировались с актёрами.

Второй областной фестивальный проект #ТеатрПространствоСвободы, открывшийся в Выставочном зале Союза художников РФ 21 марта, в День театра кукол, торжественно завершится 21 апреля закрытием областной выставки театров кукол «Театральное Зазеркалье».

За прошедшие три недели этот уникальный проект, как и в прошлом году, привлёк к себе внимание и объединил в пространстве сказочно яркой экспозиции Выставочного зала Союза художников РФ как служителей сцены и зрителей-театралов, так и тех, кто впервые так близко соприкоснулся с самыми разными театральными проявлениями. А это, помимо ежедневных и ежевечерних спектаклей, театральные уроки, мастер-классы, творческие встречи с обязательной последующей экскурсией по кукольной выставке, которую увлекательно вели ведущие актёры Челябинского театра кукол имени В.Вольховского. В рамках проекта прошёл и снова надолго запомнится второй областной фестиваль актёрских капустников «Чугунок». Не было в зале свободных мест и на творческих встречах – концертах двух московских знаменитостей – поэта, драматурга, сценариста режиссёра Сергея Плотова и солиста, руководителя группы «Несчастный случай», актёра театра и кино, телеведущего Алексея Кортнева, которых публика долго не хотела отпускать со сцены. И как всегда ярко, остроумно, артистично выступила популярная у южноуральцев Озёрская певческая троица – ансамбль «Трио Трое».

Особое место в программе фестивального проекта #Театр ПространствоСободы» отведено театральным урокам, познавательная, просветительская роль которых поистине бесценна. Один из таких спектаклей-уроков представил ребятам на прошлой неделе Златоустовский театр «Омнибус» (на снимке). В исполнении четырёх ведущих актёров (заслуженный артист России Александр Антонов - он же автор инсценировки, Наталья Фаустова, Оксана Заславская и Дмитрий Степанов) перед ними раскрылась самая эмоционально и творчески напряжённая, самая невероятно короткая, но удивительно плодотворная пора творчества Александра Сергеевича Пушкина – Болдинская осень. Спектакль под этим названием поставлен главным режиссёром «Омнибуса» заслуженным деятелем искусств РФ Борисом Горбачевским двадцать лет назад. За такой период на этом уроке выросло не одно поколение зрителей театра. И до сих пор он пользуется большой популярностью. Его достоинство в искренней, без малейшего пафоса органичной игре актёров. И в умном сценарии, в котором «наше всё» представлено в своих сочинениях, в откровенной переписке, в статьях и высказываниях о нём вполне человечным человеком со всеми своими страстями и сомнениями.

С лёгкой руки «Омнибуса», в котором уроки- спектакли уже тридцать лет как прописаны в репертуаре, к этой форме театрального просвещения и приобщения молодёжи к сценическому искусству сегодня всё активнее обращаются другие театры области. И не случайно именно Златоустовский театр станет в начале следующего театрального сезона центром первого областного фестиваля Театральных уроков. Идея такого фестиваля возникла на прошлогоднем проекте #ТеатрПространствоСвободы, когда актёры «Омнибуса» играли урок-спектакль по творчеству Михаила Лермонтова. Вслух эту идею тогда высказал актёр Камерного театра заслуженный артист России Виктор Нагдасёв. Вот уже много лет семейный театр «Пара Плюс» Виктора и Надежды Нагдасёвых создаёт на радость зрителей глубокие и умные литературные спектакли, спектакли – уроки. Но если в репертуаре «Омнибусе» они полноправны с обычными спектаклями, то литературно- театральные постановки ( в основном по творчеству великих русских поэтов) театра «Пара Плюс» чаще всего играются на сцене Дома актёра или гастролируют по разным аудиториям области. И вот теперь им будет с кем соперничать. Директор Златоустовского «Омнибуса» Александр Романов, он же председатель Челябинского областного театрального союза, не только охотно эту идею поддержал. Оказывается, он сам давно её вынашивал и потому сразу же предложил центром предстоящего фестиваля сделать свой родной город.