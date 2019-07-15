Присылайте свои новости

В Екатеринбурге завершился международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» (La Folle Journee). За три дня состоялось 120 концертов, собравших вместе 35 тысяч зрителей и более 700 артистов из 10 стран мира. Музыкальный марафон длился с утра до вечера.

Переходя с одного концерта на другой, я думала: что заставляет людей в разгар лета, когда на улице +33, сидеть в переполненном зале, слушая по 6-7 концертов в день? В чем секретyневероятной популярности фестиваля La Folle Journee и почему пять лет назад французский продюсер Рене Мартен для его проведения в России выбрал Екатеринбург?

Казалось, праздничная атмосфера «музыкального безумия» ощущалась даже на улицах, в звуках, доносящихся из открытых окон зала Маклецкого (первый на Урале концертный зал, открыт в 1900 году), где проходил очередной концерт, в количестве «пешеходов» с музыкальными инструментами и настроении людей, направляющихся к «сердцу» фестиваля — Свердловской филармонии.

Напомню, что «Безумные дни в Екатеринбурге» в этом году проходили на 9 площадках, расположенных в 5-10 минутах ходьбы друг от друга. Концерты длились не более часа, чтобы слушатели не уставали. Билеты стоили 200 рублей на любой концерт. В этой демократичности и доступности — суть фестиваля «La Folle Journee», придуманного Рене Мартеном 25 лет назад и адресованного, прежде всего, людям, которые в обычной жизни на концерты классической музыки не ходят.

Почему Екатеринбург

Для меня, как человека, интересующегося музыкальной жизнью Челябинска и появлением в городе симфонического оркестра, украшением фестиваля стало каждое выступление Уральского филармонического оркестра Свердловской филармонии под руководством Дмитрия Лисса. Мастерство, богатство оркестровых красок, разнообразие репертуара, конечно, поразили.

Неслучайно, этот замечательный коллектив, один из лучших в России, более 10 лет является официальным участником всех фестивалей La Folle Journee — во Франции, в Испании, Японии, Бразилии, Польше.

Как выяснилось, продюсер Рене Мартен услышал о существовании оркестра Свердловской филармонии гораздо раньше — около 40 лет назад:

«Я долгое время сотрудничал с Рихтером и благодаря Святославу Теофиловичу подружился со многими выдающимися музыкантами из России, в том числе, с пианисткой Натальей Гутман,— рассказывает Рене Мартен.— Она говорила, что я обязательно должен съездить на Урал и послушать местный симфонический оркестр. Поехать в Свердловск не получилось. Но с появлением фестиваля La Folle Journee это сотрудничество стало возможным».

Предложения организовать «Безумные дни» в России французскому продюсеру поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани.

«Годы шли, я обдумывал возможные варианты, — продолжает Рене.— Но однажды с таким предложением обратился директор Свердловской филармонии Александр Колотурский, и я понял, что фестиваль La Folle Journee имеет смысл проводить именно в Екатеринбурге».

На наших глазах рождается музыкальная элита

«Музыка странствий», представленная в разных стилях и жанрах, начиная с эпохи барокко, звучала в исполнении 9 оркестров, 4 хоров, камерных ансамблей и солистов. Можно представить, как сложно было выбрать концерты, составляя маршрут своего музыкального «путешествия».

На свой фестиваль Рене Мартен всегда приглашает первоклассных музыкантов, в том числе выдающихся артистов. Попасть на их концерты в обычной жизни сложно и очень дорого. Но еще важнее то, что Рене знакомит зрителей с новыми именами.

То, что в фестивале 2019 года будут участвовать 22-летний пианист Александр Канторов из Франции и российская виолончелистка Анастасия Кобекина, было решено задолго до победы на XVI Международном конкурсе имени Чайковского, который завершился 29 июня 2019 года в Москве. Александр завоевал I премию в номинации «фортепиано» и Гран-при. Настя Кобекина, любимица и гордость Екатеринбурга, стала лауреатом (III премия и бронзовая медаль). На фестивале «Безумные дни», состоялось их первые выступления в качестве победителей конкурса Чайковского.

«Благодаря Рене, на наших глазах рождается будущая музыкальная элита,— рассказывает известный музыкальный критик, эксперт «Золотой маски» Лариса Барыкина.— Бывая на фестивалях La Folle Journee в разных странах, я все время встречала людей, имена которых мне мало что говорили. А потом оказывалось, что они постепенно становились известнейшими музыкантами. Российского пианиста Андрея Коробейникова я впервые услышала в 2007 во Франции. Позже он получил необыкновенную популярность в России. Да, он в свое время не выиграл конкурс Чайковского, но у него есть своя аудитория и толпы фанатов. Рене Мартен – действительно провидец. Он представляет мировых звезд не в конце карьеры, как еще недавно было принято в России, а в начале творческого пути. И мы гордимся тем, что видели их».

Добавлю только, что следующие «Безумные дни» в Екатеринбурге пройдут с 10 по 12 июля 2020 года и будут посвящены творчеству Бетховена. Как обещает Рене Мартен, зрителей ждет еще больше сюрпризов, потому что в программе следующего фестиваля 150 концертов. Так что начинаем слушать Бетховена.

Фото из архива Свердловской государственной филармонии