«Богема» Большого в Челябинске

В Челябинск с гастролями приезжают артисты Большого театра. Под руководством дирижера Павла Клиничева труппа главного театра страны исполнит одну из самых популярных опер Джакомо Пуччини «Богема».

Составы артистов, задействованных в постановках, уже известны. Так, 17 октября, в партии Рудольфа выступит Маттео Липпи. Артист участвовал во многих вокальных конкурсах: в 2011 году завоевал III премию международного конкурса Дейва-Марины, в 2012-м - I премию международного конкурса Альфредо Джакомотти (Вогера).

Вместе с Маттео Липпи в спектакле выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов Анна Нечаева, Алуда Тодуа, Анастасия Сорокина, народный артист России Александр Науменко.

На следующий день, 18 октября, главную партию исполнит заслуженный артист республики Северная Осетия-Алания Алексей Татаринцев. Тенор неоднократно принимал участие в международных фестивалях в Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Японии. Другие партии «Богемы» исполнят лауреаты всероссийских и международных конкурсов Елена Разгуляева, Алуда Тодуа, народный артист РФ Александр Науменко.

Как отмечает пресс-служба челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки, Большой театр представит свои спектакли в столице Южного Урала впервые – при поддержке программы «Большие гастроли».