Болельщики «Трактора» смогли получить книгу из библиотеки команды с экслибрисом клуба

Болельщики челябинского «Трактора» в Публичной библиотеке меняли книги и покупали билеты. Клуб предоставит возможность читателям и самим поставить хоккейный экслибрис.

Сегодня, пятого октября, в Челябинской областной универсальной научной библиотеке открылась Южноуральская книжная ярмарка-2018. ХК «Трактор» принимает самое непосредственное участие в мероприятии. Клуб представил свою библиотеку в стиле буккроссинг. Посетители ярмарки могли принести две книги и получить в обмен книгу с уникальным экслибрисом «Библиотека «Трактора».

Несмотря на дождливую погоду, болельщики команды шли на ярмарку и несли сразу по восемь книг на обмен. Посетителей ярмарки приветствовал также Медвежонок Кью, помогающий сделать правильный выбор книг.

«Традиционно жанры книг удивляли разнообразием. Один из болельщиков принес сразу четыре тома братьев Стругацких, которые практически сразу разошлись. Болельщики спрашивали на обмен литературу из школьной программы, лирику, книги в подарок солидным мужчинам, чтиво для дам и «что-нибудь очень интересное», - сообщила руководитель отдела PR-проектов ХК «Трактор» Елена Ермолаева.

Также в библиотеке клуб открыл продажу со скидкой на топовый матч, который состоится 20 октября с омским "Авангардом". Наиболее активные фанаты, пришедшие с книгами и купившие билеты, получили также скидочный купон на матч 30 октября с московским "Спартаком".