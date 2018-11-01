Большой пианист поздравил Челябинск с появлением симфонического оркестра

Денис Мацуев поздравил южноуральцев с появлением симфонического оркестра.

Поздравительные посты известный пианист, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, народный артист России Денис Мацуев разместил на своих официальных страницах в Facebook и ВКонтакте. Об этом столичная знаменитость узнала из южноуральских новостей.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинской филармонии, появление оркестра маэстро назвал потрясающей радостной новостью. Мацуев отметил, что для него она является радостной вдвойне, поскольку сам он не раз отмечал необходимость создания в Челябинске собственного симфонического коллектива.

«Я очень надеюсь, что и у челябинского симфонического оркестра будет большое будущее. Челябинск уже многие годы был достоин иметь собственный симфонический оркестр. И вот справедливость восторжествовала, - пишет на своей страничке Денис Мацуев. - Поздравляю нас всех с этим событием. Мы с этим оркестром обязательно выступим. Вполне возможно уже весной этого сезона. Держу за это кулаки».

Отдельную благодарность Денис Мацуев выражает главе Челябинской области.

«Благодарю за принятое решение губернатора Бориса Александровича Дубровского, с которым мы знакомы лично, - отмечает знаменитый пианист. – Этот человек очень помогает культуре Челябинской области и нашему фестивалю здесь».

Несколько лет назад Денис Мацуев раскритиковал старый черный рояль в Челябинской филармонии. На что в срочном порядке отреагировала областная администрация – приобрели дорогой импортный белый рояль. Сейчас инструмент украшает фойе филармонии.

Фото: пресс-служба Челябинской филармонии