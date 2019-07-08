Большой успех челябинцев в Большом театре: итоги гастролей

Челябинская труппа театра оперы и балета имени Глинки вернулась с самых масштабных гастролей за свою историю. В Большом театре Москву спектакли челябинского оперного театра увидели более двух с половиной тысяч зрителей.

Как сообщили в пресс-службе театра, главный театр страны принял челябинских гастролеров со всем радушием и гостеприимством. Еще на служебном входе нас встретила надпись: «Коллектив Большого театра приветствует труппу Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки. Желаем вам успешных гастролей на нашей сцене». И действительно, успех сопутствовал нам на каждом выступлении.

Спектакли проходили на Новой сцене – здание, входящее в комплекс Большого театра России, было открыто в 2002 году. Этот зал восхищает изысканными интерьерами и вмещает 879 зрителей. Именно столько человек увидело постановки Челябинского театра оперы и балета в каждый гастрольный день.

На суд столичной публики оперный театр из Челябинска представил премьеры последних сезонов: оперу «Риголетто», балет-кантату «Кармина Бурана» и балет «Пахита».

Для большинства артистов это стало дебютом на сцене Большого театра. После спектакля исполнительница партии Джильды Эльвира Авзалова призналась, что самым сложным оказался выход на поклон:

«Я иду и думаю: «Что сейчас будет?», – вспоминает артистка. – И тут зал взрывается аплодисментами! Эмоции, которые я испытала, невозможно ни с чем сравнить. Могла ли я представить, когда пришла служить в челябинский театр, что через два года буду заканчивать сезон в Большом? Для меня это огромная честь!».

Впервые в главном театре России выступил и Алексей Пьянков, исполнитель роли Герцога в «Риголетто» и партии тенора в балете-кантате «Кармина Бурана».

«Большой театр поднимает дух, и ты стремишься сделать гораздо больше, чем твои возможности. Я получил огромное удовольствие от выступления на этой сцене и от того, как нас принимал зал", – поделился впечатлениями солист.

На спектаклях челябинцев в Большом театре был полный аншлаг, особенно приятно, что среди зрителей были настоящие профессионалы в мире искусства, отмечают в театре.

Балет-кантату «Кармина Бурана» посетил арт-директор французского продюсерского центра Franceconcert – компании, совместно с которой была реализована эта постановка. Армен Карапетян отметил, что исполнение на столичной сцене произвело на него хорошее впечатление. Также «Кармину Бурану» смотрела генеральный директор концертного агентства Shanghai Starry Cultural Promotion. После спектакля Ню Ятин поблагодарила всех артистов и сказала, что велика вероятность приглашения челябинского театра с этой постановкой на гастроли в Китай.

На «Пахиту» поддержать челябинскую труппу пришла артистка балета Большого театра, лауреат всероссийских и международных конкурсов Диана Косырева. Два года назад она исполняла заглавную партию этого спектакля на премьере в театре имени Глинки.

«Еще свежи впечатления от работы над этой партией, которая делалась с большой любовью. К сожалению, этот балет редко идет в театрах в полном объеме, поэтому я очень скучаю по «Пахите». Сама знаю, что выходить на сцену Большого театра очень ответственно и волнительно, но челябинские артисты продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства», - рассказала Диана Косырева.

Среди зрителей также присутствовал заслуженный артист России, балетмейстер-репетитор Большого театра Виктор Барыкин.

«Мне очень понравилось, как работают артисты – видно, что ребята стараются, – поделился впечатлениями Виктор Николаевич. – Конечно, чувствовалось напряжение, потому что это действительно тяжело – приехать в Большой со спектаклем, который изначально ставился для челябинского театра. Однако артисты справились с поставленной задачей: танцевали в линию, были выразительными. Московская публика разбирается в балете и, безусловно, многим зрителям было интересно посмотреть на челябинский театр и узнать, каким хореографом стал Юрий Клевцов. К тому же «Пахита» никогда целиком не шла в Большом театре».

С другими отзывами на спектакли челябинского театра, исполненные в Большом театре, можно ознакомиться здесь.

Обменные гастроли – это новый уровень сотрудничества Челябинской области и Большого театра России. Напомним, что уже в октябре в столице Южного Урала выступит балетная труппа главного театра страны со спектаклем «Светлый ручей». Показы состоятся 11 и 12 октября. Билеты можно приобрести в Городских зрелищных кассах.

Гастроли поддерживает федеральная программа «Большие гастроли».