Борис Гребенщиков напитался космической энергетикой в Историческом музее

Сегодня, 20 февраля, вечером в челябинском ДК Железнодорожников группа «Аквариум» под управлением Бориса Гребенщикова порадует челябинцев юбилейной программой «Двери травы», приуроченной к 65-летию мэтра. Но «Двери травы» - это вечером. А какие двери манили БГ в дневное время? Конечно, это двери Исторического музея Южного Урала, где Борис Гребенщиков бывает регулярно, всякий раз отыскивая в его залах новые источники вдохновения.

На этот раз, купив билеты в музейной кассе и раздевшись в гардеробе, музыканты отправились прямиком к метеориту. Предварительно они испросили разрешения у руководства музея дотронуться до него, дабы напитать свою Музу космической энергетикой.

Директор музея Владимир Богдановский подал сигнал на пульт охраны и стеклянный саркофаг медленно приподнялся. Борис Гребенщиков благоговейно дотронулся до космического гостя и сложил руки на груди в буддийском восточном приветствии. Первый заместитель директора музея Татьяна Палагина тем временем (через переводчицу) коротко рассказала его коллеге - ирландскому барабанщику - об истории челябинского музея.

Время поджимало, артисты спустя десять минут поспешили на выход — пора было возвращаться на концертную площадку. Впрочем, Борис Борисович напоследок дал-таки сотруднице музея автограф и приобрел в сувенирном киоске какие-то дивные бусы из молочно-белого поделочного камня.

Вечером БГ наверняка поделится с публикой историей о чудесном общении с метеоритом в музее. А то и посвятит космическому страннику одну из своих бесчисленных (но всегда необыкновенных) песен.