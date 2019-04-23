Новости Челябинска и
Челябинской области

Год театра
Вчера 15:28
Автор:
 Людмила Фёдорова
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Будет ли продолжение у челябинского марафона #ТеатрПространство Свободы?

В прошедшее воскресенье, 21 апреля, в Челябинске, в Выставочном зале Союза художников РФ, состоялось закрытие выставки «Театральное Зазеркалье». В течение месяца, начиная со Дня кукольников (21 марта), все основные  площади Выставочного зала занимала яркая, сказочно-волшебная экспозиция  театров кукол  Челябинска, Магнитогорска и Озёрска, которая являлась стержнем, основой фестивального проекта #ТеатрПространствоСвободы.  

В прошлом году премьера проекта состоялась в День театра (27 марта).  Впервые за  последнее тридцатилетие  она представила  грандиозную  выставку театральных художников области. А в  этот раз центром  проекта  стало  «Театральное Зазеркалье»  во главе с Челябинским театром кукол имени В.Вольховского.   Как и  в прошлом году, второй  театральный марафон обрёл популярность не только среди тех, кто имел прямое отношение к сценическому искусству, но и среди  тех, кто был лишён такой возможности  и впервые смог с ним соприкоснуться. Театр предстал перед ними в самых разных проявлениях. Помимо ежедневных спектаклей, на импровизированной сцене проходили театральные уроки, мастер-классы, творческие встречи, концерты,  обмен опытом режиссёров и актёров и экскурсии по выставке…

Были и Дни одного театра. Так, Озёрский театр драмы и комедии  «Наш дом»  в свой день представил мастер-класс и два спектакля – для детей и взрослого зрителя. Так же активно и разнообразно  проявились   Челябинские театры -  песочной живописи «Скарабей», НХТ и  Молодёжный театр. Впервые  юные зрители знакомились с частным театром марионеток «Солнце на ниточках», который показал три увлекательных спектакля. Впервые открывал «Театральное Зазеркалье» знаменитый столичный гость – «Снеговик», спектакль Центрального театра кукол имени С.Образцова, с которым у Челябинского театра кукол заключено соглашение о творческом сотрудничестве. А закрывал – Минский театр «Картонка».

В рамках проекта прошёл и  снова надолго запомнится второй областной фестиваль актёрских капустников «Чугунок». Не было в зале  свободных мест на концерте Озёрского ансамбля актёров-вокалистов «Трио Трое» и  на творческих встречах московских знаменитостей – поэта, драматурга, сценариста режиссёра Сергея Плотова,  молодого актёра  тетра и кино Александра Кузнецова и солиста, музыканта, руководителя  группы «Несчастный случай», телеведущего Алексея Кортнева

За месяц  по программе театрального марафона было проведено 41 мероприятие для более трёх тысяч зрителей  и двадцать экскурсий. Наравне с известными мастерами сцены из театров Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озёрска, Верхнего Уфалея в этих  мероприятиях участвовали те, кто впервые выносил на зрительский суд  свои театральные опыты и эксперименты.   И что особенно важно – это социальная и благотворительная направленность проекта.  «Театральное Зазеркалье» посетили  около двух тысяч  воспитанников из 26 детских домов и интернатов области. Такой интерактивной, познавательной и увлекательной  выставки  и такого интереса молодёжной аудитории  буквально  ко всем  театральным событиям  прошедшего форума Челябинск ещё не знал. Об этом говорили все, кто выходил на закрытии выставки к микрофону, получая из рук главного режиссёра Челябинского театра кукол Александра Борока Благодарственные письма «за активное участие в реализации культурного проекта #ТеатрПространствоСвободы». Но, пожалуй, самые весомые и справедливые слова благодарности звучали в  этот вечер в адрес инициатора и одного из активных организаторов проекта – Григория Цукермана, до начала апреля занимавшего должность первого заместителя министра культуры области. Это он  сочинил, придумал этот марафон, движущую силу которому дало  содружество с театрами и  с двумя творческими союзами области  – театральных деятелей и художников.  Это он, как сказал Александр Борок, был душой выставки и всего проекта.  Без его энергии, увлечённости  и таланта ничего бы не состоялось. Все эти качества сыграли большую роль в жизни всех театров области. Многие на закрытии выражали признание Григорию Цукерману и за то, что  в таком   важном и масштабном театральном деле  Григорий Владимирович проявил себя не как чиновник, а как  истинный человек театра.

Будет ли у театрального марафона #ТеатрПространствоСвободы продолжение на следующий год? Судя по многочисленным пожеланиям – будет. По крайней мере,  театры и творческие союзы области  в этом не сомневаются.

Людмила Фёдорова

Автор:
 Людмила Фёдорова
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Теги: 
год театра
#ТеатрПространствоСвободы