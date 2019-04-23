Будет ли продолжение у челябинского марафона #ТеатрПространство Свободы?

В прошедшее воскресенье, 21 апреля, в Челябинске, в Выставочном зале Союза художников РФ, состоялось закрытие выставки «Театральное Зазеркалье». В течение месяца, начиная со Дня кукольников (21 марта), все основные площади Выставочного зала занимала яркая, сказочно-волшебная экспозиция театров кукол Челябинска, Магнитогорска и Озёрска, которая являлась стержнем, основой фестивального проекта #ТеатрПространствоСвободы.

В прошлом году премьера проекта состоялась в День театра (27 марта). Впервые за последнее тридцатилетие она представила грандиозную выставку театральных художников области. А в этот раз центром проекта стало «Театральное Зазеркалье» во главе с Челябинским театром кукол имени В.Вольховского. Как и в прошлом году, второй театральный марафон обрёл популярность не только среди тех, кто имел прямое отношение к сценическому искусству, но и среди тех, кто был лишён такой возможности и впервые смог с ним соприкоснуться. Театр предстал перед ними в самых разных проявлениях. Помимо ежедневных спектаклей, на импровизированной сцене проходили театральные уроки, мастер-классы, творческие встречи, концерты, обмен опытом режиссёров и актёров и экскурсии по выставке…

Были и Дни одного театра. Так, Озёрский театр драмы и комедии «Наш дом» в свой день представил мастер-класс и два спектакля – для детей и взрослого зрителя. Так же активно и разнообразно проявились Челябинские театры - песочной живописи «Скарабей», НХТ и Молодёжный театр. Впервые юные зрители знакомились с частным театром марионеток «Солнце на ниточках», который показал три увлекательных спектакля. Впервые открывал «Театральное Зазеркалье» знаменитый столичный гость – «Снеговик», спектакль Центрального театра кукол имени С.Образцова, с которым у Челябинского театра кукол заключено соглашение о творческом сотрудничестве. А закрывал – Минский театр «Картонка».

В рамках проекта прошёл и снова надолго запомнится второй областной фестиваль актёрских капустников «Чугунок». Не было в зале свободных мест на концерте Озёрского ансамбля актёров-вокалистов «Трио Трое» и на творческих встречах московских знаменитостей – поэта, драматурга, сценариста режиссёра Сергея Плотова, молодого актёра тетра и кино Александра Кузнецова и солиста, музыканта, руководителя группы «Несчастный случай», телеведущего Алексея Кортнева…

За месяц по программе театрального марафона было проведено 41 мероприятие для более трёх тысяч зрителей и двадцать экскурсий. Наравне с известными мастерами сцены из театров Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озёрска, Верхнего Уфалея в этих мероприятиях участвовали те, кто впервые выносил на зрительский суд свои театральные опыты и эксперименты. И что особенно важно – это социальная и благотворительная направленность проекта. «Театральное Зазеркалье» посетили около двух тысяч воспитанников из 26 детских домов и интернатов области. Такой интерактивной, познавательной и увлекательной выставки и такого интереса молодёжной аудитории буквально ко всем театральным событиям прошедшего форума Челябинск ещё не знал. Об этом говорили все, кто выходил на закрытии выставки к микрофону, получая из рук главного режиссёра Челябинского театра кукол Александра Борока Благодарственные письма «за активное участие в реализации культурного проекта #ТеатрПространствоСвободы». Но, пожалуй, самые весомые и справедливые слова благодарности звучали в этот вечер в адрес инициатора и одного из активных организаторов проекта – Григория Цукермана, до начала апреля занимавшего должность первого заместителя министра культуры области. Это он сочинил, придумал этот марафон, движущую силу которому дало содружество с театрами и с двумя творческими союзами области – театральных деятелей и художников. Это он, как сказал Александр Борок, был душой выставки и всего проекта. Без его энергии, увлечённости и таланта ничего бы не состоялось. Все эти качества сыграли большую роль в жизни всех театров области. Многие на закрытии выражали признание Григорию Цукерману и за то, что в таком важном и масштабном театральном деле Григорий Владимирович проявил себя не как чиновник, а как истинный человек театра.

Будет ли у театрального марафона #ТеатрПространствоСвободы продолжение на следующий год? Судя по многочисленным пожеланиям – будет. По крайней мере, театры и творческие союзы области в этом не сомневаются.

Людмила Фёдорова