Новости Челябинска и
Челябинской области
Сегодня 12:36
Автор:
  Людмила Фёдорова
C
Комментировать

Буратино и Морозко приглашают детвору Златоуста в мир сказки

Златоустовский театр «Омнибус» завершает год сказочными подарками для юных зрителей. Сразу два спектакля пополнят детскую афишу по программе «Приглашение в мир сказки», которая успешно осуществляется  в этом театре уже несколько лет. Причём, предпочтение в выборе спектаклей для этой программы отдаётся сказочной классике.

Один из таких спектаклей, премьера которого прошла недавно, - это музыкальная сказка  «Приключения Буратино и его друзей» по пьесе Алексея  Толстого. Сказка появилась на сцене благодаря давней мечте детворы увидеть эту увлекательную историю и встретиться со своим забавным и добрым другом Буратино. Ещё до начала спектакля эта встреча  неожиданно произошла в фойе, куда Буратино вышел со своими друзьями из сказочного театра Карабаса-Барабаса, чтобы поприветствовать  маленьких зрителей. 

Спектакль имел успех, он был веселым, красочным, музыкальным  и по признанию самих детей – очень добрым. В благодарность «Омнибусу» за сказочный репертуар третьеклассники школы № 90 вместе со своим педагогом подготовили театру подарок: подборку собственных сочинений про Буратино, в которых  они добавили и продолжили текст автора о приключениях деревянного человечка.

Второй спектакль для детской афиши уже на выходе. Это новогодняя сказка «Морозко», премьера  которой состоится 22 декабря. Любимая с детства русская народная сказка в авторской интерпретации Дмитрия Голубецкого расскажет  о любви, доброте и  трудолюбии. С увлечением работает в новом спектакле вся труппа. Ещё до выхода «Морозко»  на сцену, спектакль заявлен театром на участие в областном конкурсе новогодних премьер, который носит такое же название  – «Морозко-2018».

В создании обеих сказок участвовала одна постановочная группа: режиссёр -  главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский; художник – постановщик - заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Башкортостана Виктор Хлыбов, художник по костюмам – Лилия Файзулина, композитор – заслуженный работник культуры РФ Александр Романов, балетмейстер – Виктория Пестова.

Автор:
  Людмила Фёдорова
ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
Показать комментарии
Теги: 
Омнибус