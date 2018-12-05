Буратино и Морозко приглашают детвору Златоуста в мир сказки

Златоустовский театр «Омнибус» завершает год сказочными подарками для юных зрителей. Сразу два спектакля пополнят детскую афишу по программе «Приглашение в мир сказки», которая успешно осуществляется в этом театре уже несколько лет. Причём, предпочтение в выборе спектаклей для этой программы отдаётся сказочной классике.

Один из таких спектаклей, премьера которого прошла недавно, - это музыкальная сказка «Приключения Буратино и его друзей» по пьесе Алексея Толстого. Сказка появилась на сцене благодаря давней мечте детворы увидеть эту увлекательную историю и встретиться со своим забавным и добрым другом Буратино. Ещё до начала спектакля эта встреча неожиданно произошла в фойе, куда Буратино вышел со своими друзьями из сказочного театра Карабаса-Барабаса, чтобы поприветствовать маленьких зрителей.

Спектакль имел успех, он был веселым, красочным, музыкальным и по признанию самих детей – очень добрым. В благодарность «Омнибусу» за сказочный репертуар третьеклассники школы № 90 вместе со своим педагогом подготовили театру подарок: подборку собственных сочинений про Буратино, в которых они добавили и продолжили текст автора о приключениях деревянного человечка.

Второй спектакль для детской афиши уже на выходе. Это новогодняя сказка «Морозко», премьера которой состоится 22 декабря. Любимая с детства русская народная сказка в авторской интерпретации Дмитрия Голубецкого расскажет о любви, доброте и трудолюбии. С увлечением работает в новом спектакле вся труппа. Ещё до выхода «Морозко» на сцену, спектакль заявлен театром на участие в областном конкурсе новогодних премьер, который носит такое же название – «Морозко-2018».

В создании обеих сказок участвовала одна постановочная группа: режиссёр - главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский; художник – постановщик - заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Башкортостана Виктор Хлыбов, художник по костюмам – Лилия Файзулина, композитор – заслуженный работник культуры РФ Александр Романов, балетмейстер – Виктория Пестова.