«ЧелоВечное кино» в Челябинске начнется 1 апреля

В Челябинске первого апреля откроется крупнейшая конкурсная и образовательная киноплощадка Южного Урала «ЧелоВечное кино».

Третий международный фестиваль короткометражных фильмов предназначен для самой широкой аудитории. Он проводится ради поддержки начинающих кинематографистов-профессионалов, а также с целью содействия в установлении и развитии творческих связей между киношколами, педагогами, признанными мастерами кинопроизводства и для обмена опытом.

Среди гостей фестиваля - режиссер, председатель Союза кинематографистов Кыргызстана Айбек Дайырбеков (Бишкек), программный директор фестивалей Александра Жукова, режиссер, сценарист и идеолог движения Мобильного кино Борис Гуц актер театра и кино, режиссер Кирилл Ковбас, оператор, преподаватель школы «Арка» Юлия Галочкина, вокалист и композитор Наиль Гимадеев (все - Москва).

Вход на все мероприятия фестиваля, который продлится четыре дня, - бесплатный. Часть событий «ЧелоВечного кино» пройдет на площадке государственного исторического музея Южного Урала. Это конкурс киносценариев (он для тех, кто еще не снял свой фильм, но у кого есть идея и сценарий); различные мастер-классы по режиссуре, операторскому мастерству, работе с актерами, анимации, которые проведут преподаватели вузов и киношкол и специалисты кинопроизводства со всего мира; фотовыставки.