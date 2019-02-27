«CHELоВЕК ТЕАТРА» - главный персонаж Года театра в Челябинске

С завтрашнего дня, 28 февраля, Челябинск в седьмой раз станет центром одного из уникальных театральных форумов.

В течение недели (по 6 марта) на разных сценических площадках города пройдёт Международный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА». Открытие фестиваля пройдёт на сцене его создателя и организатора – Нового Художественного театра.

«CHELоВЕК ТЕАТРА» - одно из самых значительных, масштабных и ярких событий в программе Года театра Челябинской области. И одно из самых многообещающих для истинных поклонников сценического искусства. Потому что каждый из 15 представленных в нынешней фестивальной афише спектаклей – это непременно открытие самого театра, его художественной позиции, но, прежде всего, его величества Актёра, без которого нет и не может быть театра. Актер — главный персонаж всех режиссёрских фантазий и решений. Представить его и проанализировать его работу – и есть главная цель международного фестиваля-лаборатории, в экспертный совет которого вошли известные деятели театра, ведущие критики России и Европы.

В составе экспертного совета - вице-президент Международного Форума Монотеатра при Международном Институте театра (Германия) Нина Мазур; доктор искусствоведения, профессор ГИТИСа Нина Шалимова ; главный редактор газеты «Дом актёра» Ольга Галахова; редактор журнала "Вопросы театра. Просцениум" Марина Тимашева; ректор ГИТИСа Григорий Заславский; неоднократный член экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Вислов.

В числе участников международного форума есть как уже знакомые зрителям театры и актёры, так и новички. Вновь приезжает в Челябинск известный московский актер и режиссер заслуженный артист России Владимир Скворцов, художественный лидер Московского драматического театра «Человек», который в день закрытия фестиваля покажет трогательную комедию «Зима под столом». Он же проведёт авторский мастер-класс для студентов Челябинского колледжа культуры. Из постоянных участников фестиваля - Пермский театр «У моста», который представит инсценировку романа Ф.Достоевского «Идиот» в постановке хорошо знакомого челябинцам руководителя этого театра Сергея Федотова. Впервые на фестивале будут представлены моноспектакли. Это и совместная Белорусско-Израильская постановка «Дирижёр», и спектакли из Нижнего Новгорода (моноспектакль «Печали и радости» по Ф Абрамову) и Санкт-Петербургского театра «Монплезир», в моноспектакле которого «Записки покойника» по М Булгакову занят известный актёр Игорь Ларин. Моноспектакль «Опять об Пушкина» по рассказам Зощенко, Булгакова, Паустовского, Бухова покажет артист из Владимира Евгений Думнов. А режиссёр Камерного театра из Вологды Яков Рубин представит пронзительный спектакль «Любка» по повести Дины Рубиной. Среди новичков и Молодёжный театр «Ангажемент» из Тюмени со спектаклем по пьесе М.Булгакова «Зойкина квартира».

Подарком челябинскому зрителю обещает стать спектакль «Твоя Катя» (по переписке Горького и его жены) Нижегородской академической драмы с хорошо знакомым челябинцам артистом Олегом Шапковым. Автор пьесы «Твоя Катя» - драматург, прозаик, тележурналист Нина Прибутковская. Её встреча на фестивале со зрителями будет посвящена творчеству Максима Горького.

Ближнее и дальнее зарубежье представлены в афише спектаклем артистов Ирана «Брайль» и двумя работами из Казахстана. Одна из них – трагедия «Материнское поле» по роману Ч.Айтматова театра кукол Алматы, другая – драма Р.Муканова «Сарра» музыкально-драматического театра Астаны.

Помимо творческой встречи с драматургом Ниной Прибутковской участников форума и зрителей ждёт интересная встреча с ректором ГИТИСа Григорием Заславским. Тема встречи – «Каким мы представляем себе театр будущего, и каким театр будет завтра и послезавтра»

«CHELоВЕК ТЕАТРА» - фестиваль не конкурсный. Он не выявляет лауреатов, не раздаёт призы. Каждый театр получает диплом участника. Но скрупулёзный анализ и оценка каждой работы именитыми критиками дорогого стоят и не сравнимы с любой наградой.

Ещё одна особенность нынешнего фестиваля: некоторые спектакли (а это «Идиот», «Любка», «Печали и радости») будут показаны дважды, что позволит выполнить давнюю просьбу театралов и тем самым расширить зрительскую аудиторию.

Откроет седьмой фестиваль «CHELоВЕК ТЕАТРА» 28 февраля (в 18-00) Театр «Особняк» и Театральная мастерская АСБ (совместный проект) из Санкт-Петербурга. На сцене Нового Художественного театра зрители увидят трагифарс «Машина едет к морю», поставленный Алексеем Янковским. Этот режиссёр известен челябинцам по спектаклям в Камерном театре, в том числе по недавней нашумевшей премьере « Москва-Петушки». В фестивальном спектакле «Машина едет к морю» заняты актёры Дмитрий Поднозов, Анатолий Хропов, Алиса Олейник.