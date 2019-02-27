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Год театра
Сегодня 11:30
Автор:
  Людмила Фёдорова
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«CHELоВЕК ТЕАТРА» - главный персонаж Года театра в Челябинске

С завтрашнего дня, 28 февраля, Челябинск в седьмой раз станет центром одного из уникальных театральных форумов.

В течение недели (по 6 марта) на разных сценических площадках города пройдёт Международный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА». Открытие фестиваля пройдёт на сцене его  создателя и организатора – Нового Художественного театра.

«CHELоВЕК ТЕАТРА» - одно из самых значительных, масштабных и  ярких  событий в программе Года театра Челябинской области. И одно из самых  многообещающих  для истинных поклонников сценического искусства. Потому что каждый из 15 представленных в нынешней  фестивальной афише спектаклей – это непременно открытие самого театра, его художественной позиции, но, прежде всего, его величества Актёра, без которого  нет и не может быть театра. Актер — главный персонаж всех режиссёрских фантазий и решений.  Представить его и  проанализировать его работу  – и есть главная цель международного фестиваля-лаборатории, в экспертный совет которого вошли известные деятели театра, ведущие критики России  и Европы.

 В составе экспертного совета  -  вице-президент Международного Форума Монотеатра при Международном Институте театра (Германия) Нина Мазур;  доктор искусствоведения, профессор ГИТИСа Нина Шалимова ;  главный редактор газеты «Дом актёра» Ольга Галахова;  редактор журнала "Вопросы театра. Просцениум" Марина Тимашева;  ректор ГИТИСа  Григорий Заславский;  неоднократный член  экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Вислов.

В числе участников международного форума есть как уже знакомые зрителям  театры и актёры, так и новички. Вновь приезжает в Челябинск известный московский актер и режиссер заслуженный артист России  Владимир Скворцов, художественный лидер Московского драматического театра «Человек», который в день закрытия фестиваля покажет трогательную комедию «Зима под столом». Он же проведёт  авторский мастер-класс для студентов  Челябинского колледжа культуры. Из постоянных участников фестиваля - Пермский театр «У моста», который представит инсценировку романа Ф.Достоевского «Идиот» в постановке хорошо знакомого челябинцам руководителя этого театра Сергея Федотова.  Впервые на фестивале будут представлены моноспектакли. Это и совместная Белорусско-Израильская постановка «Дирижёр», и спектакли из Нижнего Новгорода (моноспектакль «Печали и радости» по Ф Абрамову)   и Санкт-Петербургского театра «Монплезир», в  моноспектакле  которого «Записки покойника» по М Булгакову занят известный актёр Игорь Ларин.  Моноспектакль «Опять об Пушкина» по рассказам Зощенко, Булгакова, Паустовского, Бухова  покажет  артист из Владимира  Евгений Думнов. А режиссёр Камерного театра  из Вологды Яков Рубин представит пронзительный спектакль «Любка» по повести Дины Рубиной. Среди новичков  и Молодёжный театр «Ангажемент» из Тюмени со спектаклем по пьесе М.Булгакова «Зойкина квартира».

  Подарком челябинскому зрителю  обещает стать спектакль «Твоя Катя» (по переписке Горького и его жены) Нижегородской академической драмы с хорошо знакомым челябинцам артистом Олегом Шапковым. Автор пьесы «Твоя Катя» - драматург, прозаик, тележурналист Нина Прибутковская. Её встреча на фестивале  со зрителями будет посвящена  творчеству Максима Горького.

Ближнее и дальнее зарубежье представлены в афише спектаклем артистов Ирана «Брайль» и двумя работами из Казахстана. Одна из них – трагедия  «Материнское поле»  по роману Ч.Айтматова театра кукол Алматы, другая – драма Р.Муканова  «Сарра» музыкально-драматического театра Астаны.

Помимо творческой встречи с драматургом Ниной Прибутковской участников форума и зрителей ждёт интересная встреча с ректором ГИТИСа Григорием Заславским. Тема встречи – «Каким мы представляем себе театр будущего, и каким театр будет завтра и послезавтра»

«CHELоВЕК ТЕАТРА» - фестиваль не конкурсный. Он не выявляет лауреатов, не раздаёт призы. Каждый театр получает диплом участника. Но скрупулёзный анализ и  оценка каждой работы именитыми критиками дорогого стоят и не сравнимы  с любой наградой.

Ещё одна особенность нынешнего фестиваля: некоторые спектакли   (а это «Идиот», «Любка», «Печали и радости») будут показаны дважды, что позволит выполнить  давнюю просьбу театралов   и  тем самым  расширить зрительскую аудиторию.

Откроет  седьмой  фестиваль «CHELоВЕК ТЕАТРА» 28 февраля (в 18-00) Театр «Особняк» и Театральная мастерская АСБ  (совместный проект) из Санкт-Петербурга. На сцене Нового Художественного театра зрители увидят трагифарс «Машина едет к морю», поставленный Алексеем Янковским. Этот режиссёр  известен челябинцам по спектаклям в Камерном театре,  в том числе по  недавней нашумевшей премьере « Москва-Петушки». В фестивальном  спектакле  «Машина едет к морю» заняты актёры  Дмитрий Поднозов, Анатолий Хропов, Алиса Олейник.

Автор:
  Людмила Фёдорова
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