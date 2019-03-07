«CHELоВЕК ТЕАТРА» подвел итоги и наметил планы

Вчера, 6 марта, в Челябинске завершился VII международный фестиваль спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА». За одну фестивальную неделю было представлено 14 спектаклей, в челябинском форуме приняло участие порядка 700 гостей, фестивальные показы посмотрело 1900 зрителей.

«Программа и построение этого фестиваля пробуждает в человеке его мыслительные рецепторы и творческий потенциал. Работать в жюри большая честь, поскольку здесь собирается команда профессионалов, чье мнение чрезвычайно интересно, а высказывать свое суждение ответственно», - считает член жюри фестиваля, вице-президент Международного форума монотеатра при МИТ ЮНЕСКО Нина Мазур.

Особенность челябинского «CHELоВЕКа ТЕАТРА» в том, что он не является наградным, это лаборатория, где участники представляют творческие эксперименты, а очень важным составляющим звеном становятся обсуждения спектаклей.

«Для меня открытием фестиваля в этот раз стало режиссерское дарование Евгении Зензиной. Талант Ксении Бойко раскрылся по-новому в работе «Триптих для одной актрисы». Меня впечатлило и порадовало количество зрителей, которое приходило не только на просмотры спектаклей, но и на обсуждения, где рассматривались важнейшие проблемы театральной современности», - поделилась своим мнением еще один эксперт, профессор ГИТИСа Нина Шалимова.

«Я доволен уже тем, что фестиваль состоялся. «CHELоВЕК ТЕАТРА» стоит несколько особняком, он не предназначен для оглушительного успеха всех спектаклей-участников, цель иная – серьезный профессиональный разговор, который состоялся, а значит, фестиваль выполнил свою миссию», - комментирует художественный руководитель НХТ Евгений Гельфонд.

Фестиваль только закончился, а в Новом художественном театре, который является организатором фестиваля, уже обсуждают перспективы на ближайшее будущее.

«В планах расширять географию конкурса, более активно выходить на международный уровень – в этом отношении в первую очередь будем ориентироваться на те страны и коллективы, которые опираются на принципы, близкие нам, нашему театру и фестивалю. Другое направление работы – культуртрегерство. Эту территорию мы тоже планируем занять», - уточнил Е.Гельфонд.