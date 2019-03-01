«CHELоВЕК ТЕАТРА» предлагает челябинцам провести выходные с национальными театрами и классикой

Выходные 2 и 3 марта на челябинском фестивале «CHELоВЕК ТЕАТРА» посвящены национальным театрам и классикам. Сразу пять спектаклей предстоит оценить экспертам фестиваля за два дня.

Труппа из Тегерана Jirjirak Theater Company уже второй раз приезжает на Южный Урал. Два года назад они показывали спектакль «Медея». В этот раз труппа везет спектакль «Брайль» по пьесе самого режиссера Мехди Шейхванда. Часовой спектакль посвящён проблеме традиционного отношения к женщине в мусульманском обществе: даже если она окажется жертвой изнасилования, социум все равно казнит ее, а не мужчин.

Театр кукол из города Алма-Аты – новичок на челябинском форуме. Актеры представят инсценировку романа Чингиза Айтматова «Материнское поле». Премьера спектакля состоялась в преддверии юбилея автора год назад.

Воскресенье, 3 марта, пройдет под знаком классики. Уже знакомый челябинской публике театр «У Моста» в этот раз привезет инсценировку романа Достоевского «Идиот», театр из Тюмени «Ангажемент» покажет спектакль «Зойкина квартира» по одноименной пьесе Булгакова.

В этом году, помимо спектаклей, запланировано проведение открытых уроков, лекций и творческих встреч. С понедельника в рамках форума стартует серия мастер-классов.

«Впервые мы провели мастер-классы два года назад. Эта форма оказалась весьма востребованной, и теперь мы всячески ее поддерживаем. Начнет эстафету главный режиссер Московского драматического театра "Человек", известный актер Владимир Скворцов, который проведет мастер-класс для студентов института искусств», – рассказал один из организаторов фестиваля, художественный руководитель Нового художественного театра Евгений Гельфонд.

Также в понедельник состоится творческая встреча с драматургом, журналистом и общественным деятелем Ниной Прибутковской, чью пьесу «Твоя Катя» публика увидит вечером в исполнении актеров Нижегородского театра драмы.