Челябинцам покажут почтовые раритеты, посвященные пожарной охране

Сегодня, 16 апреля, в Музее почтовой связи Челябинской области откроется новая филателистическая выставка «Огнеборцы». Она приурочена к 370-летию пожарной охраны России.

На экспозиции будут представлены почтовые марки, конверты и карточки из личной коллекции ветерана пожарной охраны, филателиста и краеведа Абрама Каплана.

Посетители выставки увидят около 200 экземпляров почтово-филателистической продукции, запечатлевших историю борьбы человека с огнем. Наиболее ценные из них: почтовая карточка, прошедшая земскую почту Бирского уезда Уфимской губернии. На карточке изображен паровоз, оборудованный средствами пожаротушения. Также посетители выставки увидят фирменный конверт-секретка Екатеринбургского вольного пожарного общества с приглашением на заседание Правления и повесткой дня.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Челябинской области, автор экспозиции Абрам Каплан служит в пожарной охране с марта 1947 года. Прошел путь от рядового пожарного до заместителя начальника управления пожарной охраны Челябинской области. С 1987 года и по настоящее время трудится методистом пожарно-технической выставки. Службу в пожарной охране Абрам Львович совмещает с увлечением филателией. Его коллекция «Огнеборцы» завоевала медали международных выставок.

Помимо почтово-филателистического материала на выставке будут представлены образцы снаряжения огнеборцев (старые каски, новый пожарный шлем, топорик), а также моделипожарных автомобилей.