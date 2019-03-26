Челябинцам предлагают посидеть на мопеде Сыроежкина

В Историческом музее Южного Урала работает работу выставка «ВелоМотоЭпоха» с экспонатами, отсылающими назад в социалистическое прошлое. Туда, где вся Россия сходила с ума по фильму «Приключения Электроника».

На выставке «ВелоМотоЭпоха» экспонируются мотоцикл и мопед, верой и правдой служившие героям фильма «Приключения электроника» - пионеру Сыроежкину и Николаю Караченцеву в роли гангстера Урри.

На чехословацком мотоцикле Jawa 350/634 разъезжал злодей Урри. У него два цилиндра, расход топлива 4,5 литра на 100 километра, максимальная скорость 125 километров в час. Этот замечательный мотоцикл в СССР стоил чуть более тысячи рублей.

Для киносъемок потребовался необычный мотоцикл, поскольку Николай Караченцов в роли члена иностранной преступной группировки не мог ездить на каком-нибудь затрапезном «Восходе» или «ИЖе». Члены съемочной группы вспоминают, что владелец мотоцикла - житель одной из прибалтийских республик - получал зарплату как член съемочной группы. При этом прибалтийский владелец мотоцикла вел себя не по-советски — в разгар съемок затребовал повысить ему зарплату. Ему отказали, и тогда он демонстративно поехал домой, но коса нашла на камень. Администратор группы позвонил знакомым ГАИшникам, и те просто не выпустили жадного мотовладельца из Одесской области, где шли киносъемки. Так что мотоцикл «Ява» снимался в фильме до победного конца.

Пионер Сережа Сыроежкин в фильме ездит на мопеде, похожем на «Верховину». Это марка советских мопедов производства Львовского мотозавода (ЛМЗ). Первым в серии, был мопед «Верховина-3» (МП-048), который значительно отличался от предыдущих двухскоростных моделей (МП-043 и МП-046) современным дизайном, колесами меньшего диаметра и новым двигателем.