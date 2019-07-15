Присылайте свои новости

Публичная библиотека приглашает жителей города обратимся к истокам народного творчества. Горожан ждут на мастер-классе по росписи керамики.

В субботу, 20 июля, в Публичной библиотеке Челябинска состоится встреча семейного клуба. На ней специалист мастерской Picasso проведет мастер-класс по росписи керамических изделий «Чудо расписное».

Керамика – это один из наиболее приятных материалов для декорирования, хорошо поддающихся росписи. Узоры на изделии выполняются специальными красками на водной или органической основе. Росписью могут заниматься даже дети и те взрослые, которые не умеют рисовать или думают, что не умеют. Об этом сообщает пресс-служба Публичной библиотеки.

«На мастер-классе мы обратимся к истокам народного творчества, обсудим роль декоративно-прикладного искусства в современной жизни и постараемся привить любовь к традиционному народному искусству», – рассказывает организатор семейного клуба, библиотекарь Центра культурно-просветительских программ Публичной библиотеки Елена Заворина.

Для участия в мастер-классе необходимо записаться онлайн или по телефону 266-62-96. С собой ничего брать не нужно. Всеми материалами участники мастер-класса будут обеспечены.