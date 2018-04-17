Челябинцев познакомят с воспоминаниями из гардероба трех поколений

Челябинцев ждет увлекательное знакомство с материализовавшимися воспоминаниями, извлеченными из гардероба трех поколений одной семьи, - такова изюминка проекта Анастасии Богомоловой «Lookbook».

Необычную инсталляцию автор представит своему зрителю в Картинной галерее Челябинского государственного музея изобразительных искусств 20-го апреля. Вернисаж состоится днем ранее, 19 апреля, в 18 часов

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в галерее современного искусства «ОкNо», в предметную композицию Анастасия Богомолова включила предметы мебели, ткани 1970-х годов, одежду и косметику 1980-1990-х, развороты из советских журналов мод, авторскую фотографию и фотокнигу.

Автор также представит коллекцию одежды, но не с целью рассказать о тенденциях текущего сезона. Художница работает с гардеробом трех поколений собственной семьи как с архивом, хранящим в себе воспоминания о времени, о жизни людей. И несмотря на то, что это воспоминания личные, в них проявляется опыт многих людей, затрагиваются важные аспекты жизни человека.

В инсталляции образы, созданные Анастасией Богомоловой, смешиваются с образами моделей из журналов; платья, которые демонстрируются на фотографиях, материализуются, повисая на плечиках в шкафу; ткани, из которых они сшиты, представлены как уникальные экземпляры текстиля и одновременно свидетели жизни, продолжающей существовать и сегодня - в памяти героини и ее близких.

Специальный проект в рамках Ночи музеев реализуется при поддержке регионального министерства культуры, Челябинского государственного музея изобразительных искусств и галереи современного искусства «ОкNо». Его куратор - Светлана Шляпникова.