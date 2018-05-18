Челябинцев приглашают тур выходного дня «Челябинск библиотечный»

В Челябинске 27 мая, в Общероссийский день библиотек, впервые состоится Тур выходного дня «Челябинск библиотечный». Центральная библиотека имени Пушкина приглашает совершить бесплатную автобусную экскурсию по 4 крупнейшим городским библиотекам.

За 3 часа экскурсии можно будет посетить библиотеку имени Горького (бывшую библиотеку профкома ЧТЗ), библиотеку имени Мамина-Сибиряка, библиотеку имени Гоголя и Центральную библиотеку имени Пушкина, которая в прошлом году отметила 100-летний юбилей. Каждая библиотека интересна, своеобразна, имеет свое «лицо».

Участники увидят увидеть современные мультикультурные центры и классические библиотеки, библиотеки нового формата – открытые библиотеки со свободным доступом к книжным фондам, открытые для новых форматов проведения свободного времени, коммуникационные площадки, место проведения живого и полезного досуга, где всегда интересно.

Экскурсия бесплатна, проходит 27 мая с 12 до 15 часов по предварительной записи. Разрешено проводить фото- и видеосъемку. Кроме того, месть шанс стать обладателем уникального памятного читательского билета, который можно получить, записавшись в библиотеку. Запись на экскурсию