Челябинцы познакомятся с театром из Молдавии

В самом начале ноября в Челябинск с гастролями приедет Государственный русский драматический театр имени Чехова из Кишинева. Молдавская труппа покажет южноуральским театралам самую зимнюю и самую снежную сказку «Снежная королева», а также комедию-фарс по повести Булгакова «Собачье сердце». Спектакли пройдут на сцене челябинского театра драмы имени Орлова.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министра культуры области Виктория Олиферчук, гастроли русских зарубежных театров в регионах РФ проходят рамках зарубежной программы федерального проекта «Большие гастроли».

«Мы давно сотрудничаем с федеральным центром по поддержке гастрольной деятельности, благодаря которому каждый год в наш город приезжают коллективы из разных городов, - рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. -Зарубежная программа появилась сравнительно недавно, три года назад. За это время у нас в гостях побывали русский театр из Белоруссии, в прошлом году наши театралы познакомились со старейшим театром ближнего зарубежья из Тбилиси. В этот раз театр из Кишинева побывает в двух городах области – Челябинске и Магнитогорске».

В четверг, 1 ноября кишиневский театр порадует маленьких зрителей.

«Снежная королева» - история, знакомая всем с детства, об отважной, любящей девочке с горячим сердцем, способным растопить даже лед.

Спектакль удивит постановочными новациями и изобретательностью режиссёрских находок, порадует слаженным актёрским ансамблем и прекрасной музыкой.

В пятницу, 2 ноября, театр представит свою инсценировку знаменитой булгаковской повести «Собачье сердце».

Приятная неожиданность, в главной роли выступит директор театра Константин Харет. По итогам театрального фестиваля «Galapremiilor – 2012» исполнитель роли актер и директор удостоен премии «за лучшую мужскую роль». Не каждый коллектив может похвастаться тем, что руководитель театра играет на сцене наравне с коллегами.

На следующей неделе - 7 и 8 ноября - гастроли кишиневской труппы продолжатся в Магнитогорске.