Челябинцы узнают, какой была охота при дворе российских государей

В Челябинске состоится открытие выставки «Охота при дворе российских государей XVII–XVIII веков», которая станет первым совместным проектом регионального правительства и государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль».

Как сообщает пресс-служба государственного исторического музея Южного Урала, соглашение летом прошлого года подписали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор Музеев Московского кремля Елена Гагарина. Это первое долгосрочное соглашение с российским регионом. Оно рассчитано на семь лет. Посетителей челябинского музея встречи с уникальными экспонатами ждут каждый год.

На выставке, которая откроется в Челябинске 19 октября, будет представлено 124 предмета из главной сокровищницы страны. Коллеги из столицы лично организовывают оформление экспозиции.

«Первая выставка «Сокровища Московского Кремля» состоялась в 2006 году. И вот спустя тринадцать лет наших посетителей вновь ждет встреча с его шедеврами. Выставка, посвященная царской охоте, – это возможность заглянуть в далекое прошлое нашего отечества и познакомиться с его малоизученными событиями. Выставка адресована нашим многочисленным посетителям, которые интересуются историей», - отмечают в музее.

Следующая выставка, в 2019-м году, будет называться «Наследники русского престола – от рождения до царствования». Ее темой станут рождение и воспитание царских детей.