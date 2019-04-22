Челябинск готовится принять грандиозный фестиваль балета

Челябинск готовиться принять ежегодный международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой», который в этом году состоится с первого по девятое июня и станет уже 11-м по счету.

По традиции откроет программу грандиозная премьера челябинского театра оперы и балета «Анна Каренина». Великий роман Льва Толстого воплотился в танце благодаря заслуженной артистке России Вере Арбузовой. Балетмейстер-постановщик из Санкт-Петербурга предлагает посмотреть на знакомый сюжет с непривычного ракурса. В спектакль введены мистические персонажи - они и мастера железной дороги, и часть пугающей смертоносной машины, и прототипы главных героев. Новые действующие лица помогут понять сложные взаимоотношения Анны Карениной, Алексея Вронского и Алексея Каренина.

Оригинальные костюмы и декорации к спектаклю разработала актриса и балерина Виолетта Жигалина (Санкт-Петербург). Интересна и музыка балета, поддерживающая необычный замысел постановки. Это фрагменты из произведений русских и зарубежных композиторов: Мондеверди, Моцарта, Листа, Рахманинова, Респиги, Бриттена и Левашкевича. Премьера балета «Анна Каренина» состоится первого и второго июня (начало в 18 часов).

Продолжит программу фестиваля Башкирский государственный театр оперы и балета. Артисты представят спектакль «Легенда о любви» в постановке народного артиста СССР Юрия Григоровича. Это седьмая работа выдающегося хореографа в башкирском театре.

«Легенда о любви» принесла мировую известность композитору Арифу Меликову, хореографу Юрию Григоровичу и художнику Симону Вирсаладзе более полувека назад. И в наши дни этот спектакль продолжает пленять изящной красотой, эмоциональной пластикой и одухотворенностью движений. Атмосфера таинственного и сакрального властвует над всеми происходящими событиями, она проникает в монологи, дуэты, массовые сцены. Балет предъявляет к артистам значительные требования: высокий уровень профессионального мастерства, актерский талант, владение виртуозной техникой. Оценить это зрители смогут четвертого и пятого июня (начало в 18 часов 30 минут).

Фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» позволяет зрителям наслаждаться творчеством не только российских балетных трупп, но и зарубежных. Одноактные балеты в современной хореографии исполнит испанский коллектив «Titoyaya Dansa». Работы его основателя Густаво Рамиреса Сансано широко известны не только на родине, в Валенсии, но и во всей Европе и США. В первом отделении зрители увидят спектакль «Социум», воплотивший строгость синхронных движений и эмоциональность сольных партий. Балет обещает подарить атмосферу настоящего праздника и зарядить энергией танца.

Во втором отделении публику ждут настоящие испанские страсти в балете «Кармен». Это современная хореографическая версия истории о роковой женщине, кульминация творчества Густаво Рамиреса Сансано. Балетмейстер-постановщик вдохновлялся черно-белыми иллюстрациями Пабло Пикассо к новелле Проспера Мериме. Минимализм нашел отражение и в декорациях Луиса Креспо, и в костюмах известного дизайнера Давида Дельфина. В рецензии американской газеты «Chicago Sun-Times» спектакль назван шедевром современной хореографии. «Titoyaya Dansa» выступит восьмого и девятого июня (начало в 18 часов), рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь челябинского театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас.