Челябинск готовится принять второй всероссийский фестиваль имени Сергея Прокофьева

В Челябинске пройдет второй всероссийский фестиваль имени выдающегося композитора Сергея Прокофьева. Его официальное открытие состоится пятого ноября. Финальный аккорд прозвучит спустя две недели, 19 ноября.

Как сообщает пресс-служба челябинской филармонии, всего в афише девять концертов, адресованных слушателям всех возрастов, интересов и вкусов. Выступления пройдут на разных площадках, включая концертные залы Прокофьева, «Родина», учебные сцены челябинского института культуры и Южно-Уральского института искусств имени Петра Чайковского.

Во время фестиваля в концертном зале имени Прокофьева прозвучат все фортепианные концерты композитора - на такой амбициозный шаг решился филармонический оркестр «Классика» под управлением Адика Абдурахманова. Два концерта прозвучат на открытии прокофьевского форума, оставшиеся три - на закрытии. Солировать будут пианисты, лауреаты международных конкурсов Дмитрий Каукин (Челябинск), Мария Краснова (Екатеринбург), Дмитрий Шишкин и Рустем Кудояров (Москвы).

В дни форума в Челябинске состоится VIII пленум региональной организации Союза композиторов России, которая в этом году отмечает 35-летие. Челябинские композиторы представят лучшие произведения, созданные за минувшее пятилетие. Программа получила название «Посвящение С. С. Прокофьеву», поскольку каждое сочинение связано с его именем. К примеру, челябинский композитор Алан Кузьмин в своей симфонии «Джульетта» зашифровал дату рождения композитора. Сочинение уже удостоилось первой премии на всероссийском конкурсе в Санкт-Петербурге. Своеобразный музыкальный портрет композитора создал челябинский композитор, заслуженный деятель искусств России Анатолий Кривошей, назвав его «Глядит на Кировку Прокофьев».

Как отмечают организаторы, программа фестиваля позволит во всей полноте представить достижения педагогов региона и открыть новые имена среди творческой молодежи. В авангарде движения – челябинские студенты. Седьмого и восьмого ноября в концертном зале имени Смирнова (ЧГИК) будет звучать фортепианная музыка. С программой «С. Прокофьев и его современники» выступят студенты и аспиранты консерваторского факультета ЧГИК (класс профессора Левитана). Программу вокальных произведений покажут воспитанники творческой мастерской заведующей кафедрой вокального искусства ЧГИК, народной артистки России Галины Зайцевой. Концерт состоится в этом же зале 12 ноября.

Интереснейшую программу для фестиваля подготовили и организаторы международного конкурса молодых композиторов имени Прокофьева, который с 2002 года проходит в ЮУрГИИ имени Чайковского. Его инициатор и руководитель - Анатолий Кривошей. 16 ноября произведения лауреатов конкурса на сцене зала имени Белицкого (ЮУрГИИ) исполнит камерный оркестр «Престиж» под управлением Александра Матушкина.

Форум предусматривает и проведение двух научно-практических конференций. В столицу Южного Урала съедутся российские и зарубежные музыковеды, исследователи творчества Сергея Прокофьева.

Челябинск выбран местом проведения фестиваля имени выдающегося композитора не случайно. В 1935 году Сергей Прокофьев давал в Челябинске концерты, они прошли 29 и 31 марта в здании драмтеатра (ныне ТЮЗ). Тогда он еще считался гражданином Франции. Вот и на афишах в столице Южного Урала было написано: «Композитор, пианист Сергей Прокофьев. Париж». Концерты маэстро имели успех. Больше всего местной публике понравились исполненные автором гавоты, этюды и пьеса «Наваждение».

Приезд мастера в столице Южного Урала не забыли. Имя Сергея Прокофьева носит концертный зал филармонии, напротив которой в 2000-м году появился и памятник выдающемуся композитору, созданный скульптором Вардкесом Авакяном и архитектором Евгением Александровым.