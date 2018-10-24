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Автор:
Людмила Федорова
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Челябинск и Барнаул на пять дней обменялись театрами

Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова с сегодняшнего дня, 24 октября, на пять дней предоставит свою сцену Алтайскому краевому театру драмы имени Василия Шукшина.  И в эти же дни в Барнауле начнутся гастроли театра из Челябинска.

Обменные гастроли  двух известных театров  пройдут в рамках  федеральной программы «Большие гастроли» благодаря  содействию Министерства культуры России, Федерального центра поддержки гастрольной деятельности и министерства культуры Челябинской области.

Проект Министерства культуры Российской Федерации «Большие гастроли»  способствует  обмену опытом между театрами страны, укреплению творческих связей и расширению культурного пространства. Встреча с новым зрителем  - это не только новые впечатления, которые получают зрители и артисты, это  и мощный стимул для вдохновения и  творчества.

В прошлом году в рамках  этого  уникального проекта в Челябинске с шестью спектаклями побывал Русский республиканский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова (Абакан), который имел широкий резонанс и большой успех у зрителей  В то же самое время актерам  Челябинской драмы благодарно аплодировали театралы Хакасии.

В этот раз с 24 по 28 октября  театр из Барнаула покажет челябинцам четыре спектакля.  Первой на сцену сегодня выйдет сатирическая комедия "Зойкина квартира" по пьесе Михаила Булгакова. 25 и 26 октября зрители увидят комедию  Уильям Шекспира «Укрощение строптивой». 27 октября им будет представлена  лирическая комедия «Квадратура круга» Валентина Катаева, а 28-го  - пьеса Виктора Шендеровича «Два ангела, четыре человека» (постановка главного режиссера Челябинского театра драмы Александра Зыкова).

В свою очередь творческий коллектив  театра имени Наума Орлова в эти же дни покажет зрителям Барнаула спектакли - «Продавец дождя» Р. Неша, «Аферу по-французски» Клода Манье, «Простые истории» (пластический спектакль Николая Реутова) и  «Школу с театральным уклоном» российского драматурга Дмитрия Липскерова.

Автор:
Людмила Федорова
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