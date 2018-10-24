Челябинск и Барнаул на пять дней обменялись театрами

Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова с сегодняшнего дня, 24 октября, на пять дней предоставит свою сцену Алтайскому краевому театру драмы имени Василия Шукшина. И в эти же дни в Барнауле начнутся гастроли театра из Челябинска.

Обменные гастроли двух известных театров пройдут в рамках федеральной программы «Большие гастроли» благодаря содействию Министерства культуры России, Федерального центра поддержки гастрольной деятельности и министерства культуры Челябинской области.

Проект Министерства культуры Российской Федерации «Большие гастроли» способствует обмену опытом между театрами страны, укреплению творческих связей и расширению культурного пространства. Встреча с новым зрителем - это не только новые впечатления, которые получают зрители и артисты, это и мощный стимул для вдохновения и творчества.

В прошлом году в рамках этого уникального проекта в Челябинске с шестью спектаклями побывал Русский республиканский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова (Абакан), который имел широкий резонанс и большой успех у зрителей В то же самое время актерам Челябинской драмы благодарно аплодировали театралы Хакасии.

В этот раз с 24 по 28 октября театр из Барнаула покажет челябинцам четыре спектакля. Первой на сцену сегодня выйдет сатирическая комедия "Зойкина квартира" по пьесе Михаила Булгакова. 25 и 26 октября зрители увидят комедию Уильям Шекспира «Укрощение строптивой». 27 октября им будет представлена лирическая комедия «Квадратура круга» Валентина Катаева, а 28-го - пьеса Виктора Шендеровича «Два ангела, четыре человека» (постановка главного режиссера Челябинского театра драмы Александра Зыкова).

В свою очередь творческий коллектив театра имени Наума Орлова в эти же дни покажет зрителям Барнаула спектакли - «Продавец дождя» Р. Неша, «Аферу по-французски» Клода Манье, «Простые истории» (пластический спектакль Николая Реутова) и «Школу с театральным уклоном» российского драматурга Дмитрия Липскерова.